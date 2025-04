David Junior escreve bela declaração no aniversário da esposa: 'Você é gigante'

O ator David Junior compartilhou uma sequência de cliques em família e prestou uma bela homenagem no aniversário da esposa, Yasmin Garcez

David Junior usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, a atriz Yasmin Garcez, que completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 3.

Para comemorar a data especial, o ator compartilhou uma sequência de cliques com a amada e com as filhas deles, Amora, de quatro anos, e Odara, de dois, e escreveu uma bela mensagem.

"Feliz novo ciclo meu amor!!! Que o universo te surpreenda e te abrace da forma que você merece.

Que os 4 cantos do mundo te conheçam, que sua poesia transborde, que sua evolução espiritual preencha seus vazios, que seu sorriso genuíno seja cada vez mais vivido e que nossa famylia ande contigo em todos esses processos", começou o texto.

"Te celebro, te admiro, te desejo. Te acho gata pra c*rlh, amo quando você vem com aquele sorriso maroto, só de toalha, dizendo que teve uma ideia genial, as palavras que tem um significado só nosso. Nossa casa, nossas filhas, Nós… Nosso brinde, nosso “Feijão”, tudo o que é só nosso e foi construído com nossas escolhas diárias. Seja luz. Você é gigante em tudo o que faz! Feliz aniversário. Te universo", completou o ator.

Vale lembrar que David Junior estava no ar na novela Mania de Você, da TV Globo, que chegou ao fim no dia 28 de março. No folhetim, ele interpretou o personagem Sirlei.

David Junior relata experiência como pai de duas meninas

Destaque como Sirlei em Mania de Você, trama das nove da TV Globo, David Junior está vivendo não somente uma fase muito especial em sua carreira. Pai de duas meninas, o ator revela, em entrevista exclusiva à Revista CARAS, no hotel Vila Galé, no Rio de Janeiro, o que tem aprendido com Amora e Odara, frutos do casamento com a atriz Yasmin Garcez.

Nascido em uma família cheia de mulheres, o artista está acostumado a conviver em um ambiente feminino. "Me sinto abençoado demais, porque, de fato, é um outro olhar. O olhar masculino, pelo menos o que eu aprendi, ele é muito opressor para o outro e para mim também. Então, ter essa outra perspectiva cria um balanço para que eu consiga olhar para a mulher de uma forma mais empática. E agora, criando duas meninas, mais ainda, porque eu mergulho realmente no universo feminino para entender que caminho seguir e aprender diariamente como lidar com essas questões", afirma. Confira a entrevista completa!

