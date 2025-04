BBB 25: Renata é a participante que mais recebe ‘alvo’ no Queridômetro

O jogo está a todo vapor! A bailarina Renata foi a participante mais mirada pelos brothers no Queridômetro do BBB 25, nesta quinta-feira, 3

O jogo está a todo vapor! Nesta quinta-feira (3), a bailarina Renata foi a participante mais mirada no Queridômetro. A sister recebeu diversos emojis de "alvo" dos outros brothers, o que evidenciou as novas estratégias que estão movimentando o jogo no BBB 25.

A dupla da ex-BBB Eva se tornou um dos principais alvos da casa, recebendo um total de quatro emojis de "alvo". Os responsáveis por esses disparos estratégicos foram Daniele Hypolito, Diego Hypolito, Vinícius e Vitória Strada.

Mesmo sendo o foco do outro grupo, Renata não deixou barato e também marcou presença no jogo, distribuindo seus próprios emojis para Guilherme, Delma, Vinícius e Vitória Strada. As escolhas refletem a dinâmica do jogo, que revela as interações entre os participante.

Os disparos de "alvos" marcaram a estratégia do jogo. Daniele e Diego Hypolito concentraram seus disparos em João Gabriel, João Pedro, Maike e Renata, enquanto Maike devolveu o ataque aos irmãos e ainda mirou em Vinícius. Já Vinícius escolheu Maike e Renata como alvos, e Vitória Strada seguiu na mesma linha ao marcar João Gabriel, João Pedro e Renata.

Renata desabafa com Maike sobre chateação com outro brother

Na noite da última quarta-feira, 2, Renata decidiu desabar com Maike sobre os últimos acontecimentos no BBB 25. A bailarina expôs ao colega de confinamento que está chateada com João Pedro.

"Estou chateada. Essas coisas que o João Pedro fala, ficam impregnadas. Tem hora que enche minha paciência. Quero nem ficar perto", confessou a sister.

Em seguida, a cearense citou algumas atitudes do brother que a incomodaram ao longo do jogo. "E tudo eu tenho que entender. Tudo deles eu tenho que entender. 'Ah, porque eles estão brincando'. Mas eles não pensam nas coisas que eles vão falar. Eu fico de saco cheio", disparou;

Leia também: BBB 25: Maike e Renata conversam sobre relacionamentos: ‘Eu namorei um só’