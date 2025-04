Nany People surpreende ao falar sobre vida financeira: 'Investindo'

Estratégia! A atriz Nany People deu detalhes sobre como tem investido seu dinheiro para garantir segurança e estabilidade na aposentadoria

Nany People abriu o jogo sobre sua vida financeira ao participar do canal do economista Bruno Corano, no YouTube. A atriz de 59 anos deu detalhes sobre suas estratégias para garantir segurança e estabilidade na aposentadoria.

Durante o papo, a famosa contou que tem investido no mercado imobiliário e recentemente adquiriu um imóvel no valor de R$ 480 mil em São Paulo. "Estou investindo em imóveis. Tenho três apartamentos em São Paulo, dois em Minas Gerais, faço ainda um pé de meia com um consórcio imobiliário para comprar mais um, na planta", contou.

Além da renda com seus trabalhos na TV e no teatro, Nany ganha dinheiro alugando os imóveis por temporada. "Coloco dois no Airbnb. Se eu fosse alugar, não seria tão rentável assim. Alugando, eu teria no máximo R$ 2,5 mil de aluguel, tirando o condomínio, eu ganho R$ 1,6 mil. Colocando no Airbnb, eu ganho o dobro disso", explicou.

A atriz também deu detalhes sobre sua relação com o dinheiro. "Sempre usufrui do dinheiro, mas com moderação. Porque dinheiro não leva desaforo. Não compro joias, não tenho essa bobagem, eu compro imóveis. Não tenho essa coisa de ficar gastando em roupa", afirmou.

"Aprendi a viabilizar a vida. Quando eu tinha 34 anos, eu tinha dois carros, dois motoristas, e não sabia dirigir. Como minha mãe teve um câncer, e eu vi que o meu dinheiro não servia de nada, eu aprendi a remodelar a minha vida. Eu mandei o motorista ir embora, no Brasil eu não trabalho com motorista. Hoje, eu dirijo o meu próprio carro", completou.

Nany People se emociona ao ser desmascarada no The Masked Singer Brasil

No dia 2 de março, a personagem Nazaré Tedesco foi desmascarada no The Masked Singer Brasil. Os jurados acabaram acertando o palpite, Nany People era a artista interpretando a personagem da novela 'Senhora do Destino'. "Estou muito emocionada e agradecida. Hoje pude cantar na televisão. O seu sonho é viável, é possível, porque têm pessoas, como Fafá, que permitem que você seja quem você é", celebrou a famosa. Confira!

