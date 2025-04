Ana Paula Arósio exibe o cabelo grisalho em reaparição após se afastar da TV

Depois de estar há 15 anos longe da TV, a atriz Ana Paula Arósio reaparece em comercial e mostra que está com o cabelo grisalho

A atriz Ana Paula Arósio reapareceu na internet nesta semana! A estrela está longe da TV há 15 anos e vive longe dos holofotes. Porém, ela aceitou um novo trabalho e participou da gravação de um novo comercial para as plataformas de vídeo.

Os internautas foram surpreendidos com imagens inéditas de Ana Paula em um comercial de uma marca de suplemento em plataformas como YouTube e Globoplay. O vídeo mostra a estrela celebrando o bem-estar e a autoestima enquanto divulga os suplementos.

Nas imagens, a estrela mostrou que está muito bem. Aos 49 anos, ela surgiu com o cabelo curtinho e grisalho, e ainda exibiu o seu sorrisão inesquecível.

Vale lembrar que Ana Paula Arósio abandonou a carreira de atriz em 2010, quando decidiu sair do elenco da novela Insensato Coração. Desde então, ela fez raras aparições, sendo que uma delas foi em 2020, quando estrelou o comercial de um bando e recebeu um cachê de cerca de R$ 8 milhões. Hoje em dia, ela leva uma vida longe da fama e os rumores dizem que ela se divide entre os interiores de São Paulo e da Inglaterra.

Ana Paula Arósio - Foto: Reprodução / YouTube

Assista ao vídeo com as novas imagens de Ana Paula Arósio:

Sósia mirim de Ana Paula Arósio

Nos anos 2000, Ana Paula Arósio encontrou uma sósia mirim, Rafaela Romolo, que, com apenas três anos, encantava a todos pela sua semelhança com a atriz. Agora, duas décadas depois delas protagonizarem um comercial juntas, a jovem cresceu e está ainda mais parecida com a famosa, que abandonou a carreira na televisão.

Em suas redes sociais, Rafaela, que também leva uma vida bastante discreta, acumula 22 mil seguidores. Com formação em artes cênicas e pós-graduação em direção e atuação em uma das escolas mais prestigiadas de São Paulo, ela já teve experiências no teatro e participações especiais na televisão desde que cresceu.

Seu perfil também conta com fotos em viagens, bastidores de produção e ensaios fotográficos, sempre com muitos comentários destacando suas semelhanças com a atriz: "Nossa, você está muito parecida com a Ana Paula", disse um admirador. "Tão linda quanto a Arósio", exaltou mais um. "Continua a cara da Ana Paula", escreveu um terceiro; confira mais detalhes!