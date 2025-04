Especialista alerta sobre treinos de Fernanda Garay durante puerpério: 'Saúde emocional'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Rafaela Schiavo fala sobre a relação entre a saúde mental e a retomada dos treinos de Fernanda Garay durante o puerpério

Na tarde desta quinta-feira (3), Fernanda Garay (38) compartilhou em suas redes sociais um pouco de sua rotina com exercícios físicos. Três meses após o nascimento de Aurora, sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Marcio Santos, a ex-jogadora de vôlei tem se dedicado à prática esportiva durante o puerpério. Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Rafaela Schiavo fala sobre a importância desse momento.

"É um período de adaptação do organismo após a gestação. Primeiro nasce o bebê, depois a placenta. Assim que a placenta saiu, essa mulher entra no puerpério. O puerpério vai ter duração variada, dependendo de mulher para mulher, pois cada organismo vai voltar ao que era antes dentro do seu ciclo feminino em tempos diferentes. Não é um tempo igual para todas. Em algumas, pode durar algumas semanas; em outras, alguns meses. Mas o puerpério termina quando o organismo volta ao estado que era antes da gestação, ou seja, com todo o ciclo de menstruação, ovulação, fase folicular, quando essa mulher retoma todo o ciclo feminino normalmente", destaca.

A psicóloga perinatal ainda aponta os benefícios dos exercícios físicos para a saúde mental de Fernanda Garay: "São inúmeros, porque essa mulher vai estar liberando hormônios, regulando sua atividade hormonal ali dentro deste puerpério. O corpo já está fazendo isso, e os exercícios físicos ajudam. Além disso, ajudam a diminuir a probabilidade de ansiedade e depressão. Exercícios físicos são sempre associados à prevenção de problemas de saúde emocional, devido a todos os benefícios da liberação hormonal durante a prática".

"É um bom fator de proteção para evitar que essa mulher apresente ansiedade, estresse ou depressão nesse período, que já é tão conturbado. É um momento muito estressor, em que essa mulher tem o sono modificado por conta do bebê. Toda essa transformação que ela vive durante o puerpério pode levá-la à ansiedade ou a um estresse em nível de exaustão. Mas, se ela conseguir associar isso à prática de exercícios físicos, pode ser algo positivo", acrescenta.

Entretanto, Dra. Rafaela Schiavo reforça que somente um médico obstetra e um educador físico podem responder de fato se é possível voltar às atividades físicas. "Não é todo caso em que a mulher pode voltar logo no puerpério. Temos que considerar o tipo de parto e o estado de saúde da mulher. Quem vai avaliar isso é o médico dela e, claro, também um profissional da educação física", aponta.

Para a CARAS Brasil, a especialista ainda afirma que a retomada das práticas esportivas é essencial para a saúde da mulher, principalmente neste período de maior vulnerabilidade. "Os exercícios físicos ajudam a regular essa liberação, evitando que essa mulher tenha picos excessivos — o que pode levar à ansiedade, estresse e depressão".

"É importante que essa mulher passe também por um psicólogo durante o pós-parto, para que seja feita uma avaliação. Se ela já vinha da gestação com problemas de saúde mental, o exercício físico sozinho não garante estabilidade emocional. Se já tem histórico ao longo da vida, ou se durante a gestação ela teve episódios de sintomas de depressão, isso tudo pode afetar o pós-parto. O exercício pode ser um fator de proteção, mas não garante a saúde mental materna. Portanto, essa mulher deve procurar sempre também um profissional da psicologia perinatal, de preferência desde a gestação, para que a avaliação da sua saúde mental seja feita de forma adequada. O exercício físico não substitui esse acompanhamento", conclui.

