Ator de Vale Tudo encarou luta de três anos contra câncer no fígado antes de morrer

Renato Filipelli na versão original de Vale Tudo, Adriano Reys se despediu da televisão na Record e morreu aos 78 anos

Na primeira versão de Vale Tudo (1988), o ator Adriano Reys interpretou Renato Filipelli, o simpático e elegante diretor de revista Tomorrow. Com diversos trabalhos marcantes na televisão, o ator encarou luta de três anos contra câncer no fígado antes de morrer. Relembre a trajetória do artista.

Talento inesquecível

O papel em Vale Tudo foi apenas uma das muitas contribuições que Reys deixou para a teledramaturgia. Com uma carreira que atravessou décadas, o ator conquistou papéis emblemáticos em novelas da Globo, Tupi, Manchete e Record, sendo lembrado por sua versatilidade.

Seu primeiro trabalho na TV foi em E Nós, Aonde Vamos? (1970), e desde então ele nunca mais parou. Passou por sucessos como A Viagem (1975), Ciranda de Pedra (1981), Ti Ti Ti (1985) e Mulheres de Areia (1993). Além disso, seu último papel na TV foi na Record, na novela Mutantes: Promessas de Amor (2009), onde encerrou sua trajetória artística com a mesma dedicação que sempre teve.

Sucesso no cinema e na TV

O intérprete também brilhou nos cinemas. Sua estreia aconteceu ainda jovem, no filme Os Três Recrutas (1953). Com o tempo, ele acumulou participações em produções de destaque, como Todas as Mulheres do Mundo (1966), dirigido por Domingos de Oliveira, e Menino do Rio (1982), de Antônio Calmon. No teatro, também teve experiências marcantes, atuando ao lado de grandes nomes como Oscarito e Miriam Teresa.

Já na televisão, Reys transitou por diferentes emissoras e gêneros, sempre entregando atuações marcantes. Na TV Globo, viveu personagens icônicos em novelas como Final Feliz (1982), Barriga de Aluguel (1990) e Kubanacan (2003). Em sua passagem pelo SBT e pela Manchete, também deixou sua marca em obras como Cortina de Vidro (1989) e Santa Marta Fabril S.A (1984).

Batalha contra o tempo

Apesar da extensa carreira e do reconhecimento, a vida de Adriano Reys tomou um rumo delicado nos últimos anos. Em 2008, o ator foi diagnosticado com câncer no fígado e iniciou um longo tratamento. Durante três anos, ele enfrentou a doença, se manteve discreto sobre sua condição e focado no trabalho sempre que possível.

A luta foi árdua e, em novembro de 2011, aos 78 anos, o ator não resistiu e faleceu no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. O falecimento marcou a despedida de uma estrela de outra era da televisão e deixou fãs e colegas de profissão em luto.

O ator Adriano Reys em cena de Vale Tudo - Reprodução/Globo

