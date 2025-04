Ator de Volta por Cima relembra período afastado da TV: 'Tive que fazer de tudo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gil Hernández, Rafa de Volta por Cima, celebra oportunidades na arte e faz confissão ao relembrar da pandemia

Gil Hernández (55) cativou o público com o personagem Rafa em Volta por Cima, atual novela das sete da Globo. O ator tem mais de 20 anos de sua vida dedicados à arte, mas precisou trabalhar como pedreiro e pintor de casa durante a pandemia da COVID-19, por falta de contrato. Em entrevista à CARAS Brasil, celebra atual momento da carreira e relembra período afastado da TV: "Tive que fazer de tudo".

"Eu não tenho a menor vergonha disso, eu passei um perrengue na pandemia, não estava contratado. Foi muito duro, para todo mundo, né? Mas para mim, particularmente, foi muito difícil, muito duro. Eu tive que fazer de tudo que você possa imaginar para me manter com a cabeça boa", revela o ator.

Hernández confessa que este período afastado da TV serviu como combustível para reacender sua paixão pela arte. Gil abre o coração e celebra este momento de sua carreira com o personagem em Volta por Cima.

"Nessas horas de muita dificuldade, quando a gente passa por perrengue, por dificuldade mesmo real na vida, eu acho que a gente cresce como ser humano. Voltar a trabalhar como ator é de uma alegria, um amor, quase que reafirmar aquela vocação. É uma profissão de muita luta, ao contrário do que as pessoas imaginam", confessa.

'SEMPRE A SERVIÇO DA PLATEIA'

Na trama das sete, Gil Hernández encarna Rafa, um personal trainer, que tem um envolvimento com Miranda (Gabriela Dias), quem ele descobre que usa esteroides anabolizantes e recomenda para os alunos. O ator fala sobre o enredo.

"Eu acho que é um personagem muito rico e com muitas questões emocionais para serem resolvidas. Ele me dá a sensação de ser um cara muito de boa, um cara de bem com a vida, está resolvido profissionalmente", afirma.

Hernández declara se sentir um servidor da arte: "Nunca fui galã de novela das oito. Vivo muito com muita dignidade com minha família. É importante dizer, eu acho que há uma falsa ideia da carreira de artista. Eu me sinto um servidor público sempre a serviço da platéia".

Em mais de 20 anos de carreira, Gil Hernández traz em sua bagagem trabalhos na TV, no teatro, no cinema e na publicidade. Atualmente, o ator planeja retomar o monólogo Boy, que marcou sua carreira teatral.

