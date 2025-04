Filha de Virginia Fonseca arranca risadas ao apelidar animais de 'papai' e 'mamãe'

Filha do meio de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor divertiu os internautas ao nomear os animais de 'papai Zé e mamãe'; assista

Nesta quinta-feira, 3, Virginia Fonseca divertiu os seguidores ao compartilhar um novo vídeo de Maria Flor, de 2 anos de idade. Fruto do relacionamento da influenciadora com Zé Felipe, a pequena arrancou risadas ao apelidar um bode e uma cabra de 'papai Zé e mamãe' . A família está em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para comemorar o aniversário de Virginia neste domingo, 6.

Essa não é a primeira vez que uma das filhas de Virginia e Zé Felipe diverte os internautas com essa brincadeira. Em 2024, Maria Alice, primogênita do casal, também viralizou ao nomear os bois que avistava na estrada com os nomes de familiares. "Vô Léo, Tio Pedro, Tio Matheus, Vovó Poli...", disse a pequena, apontando para os animais e se referindo ao avô, o cantor Leonardo, aos tios, Pedro Leonardo e Matheus Vargas, e a avó, Poliana Rocha.

Assista:

Virginia diverte seguidores ao registrar 'conflito' entre José Leonardo e Maria Flor

Aproveitando dias de descanso na casa de praia da família, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a influenciadora Virginia Fonseca registrou um momento divertido entre os filhos, José Leonardo, de 6 meses, e Maria Flor, de 2 anos, que acabou arrancando risadas na quarta-feira, 2.

Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo do caçula brincando em um tapete infantil, enquanto chamava a irmã para segurar sua mão. No entanto, após não conseguir entender o que José queria, Maria Flor soltou sua mão, deixando o pequeno frustrado.

"Ô gente eu tô bravo, me salva, eu tô bravo", narrou Virginia. "Ele fica bravo", complementou na legenda. Veja os registros!

Leia também:Virginia explica por que assessor não morará mais com ela: 'Evolução'