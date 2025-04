Em preparação para 'Vale Tudo', Paolla Oliveira acompanhou reuniões do Alcoólicos Anônimos

No ar como Heleninha em Vale Tudo, Paolla Oliveira frequentou reuniões do Alcoólicos Anônimos para se preparar para o papel: "O estigma é ainda maior"

No ar como Heleninha no remake de Vale Tudo, Paolla Oliveira contou ao EXTRA que se empenhou ao máximo para dar vida à artista plástica sensível que enfrenta o alcoolismo. Como parte da preparação, além de buscar aprimoramento com preparadores e aulas de pintura para se conectar ao universo da personagem, a atriz também acompanhou reuniões do Alcoólicos Anônimos .

Após ser aprovada no teste de elenco, Paolla intensificou seus estudos e mergulhou na realidade de pessoas que lutam contra o vício. Frequentando encontros do grupo voluntário, ela pôde vivenciar de perto relatos e experiências, buscando trazer mais verdade para sua interpretação da filha de Odete Roitman.

"Fui muito bem recebida tanto em reuniões gerais, como as exclusivas para mulheres. Há 30 anos, já era moderno tratar o alcoolismo do ponto de vista de uma mulher. Hoje, esse assunto ainda toca muito. Porque o estigma é ainda maior para a mulher, para as mães, e como elas sofrem mais que os homens. A moral da sociedade pesa mais para elas", refletiu Paolla em entrevista ao veículo.

Teste para a novela

Dando vida à Heleninha Roitman, Paolla Oliveira revelou detalhes sobre a preparação para o papel em entrevista recente ao EXTRA. Ao veículo, ela contou que buscou diversos artifícios para estar pronta para a personagem, vivida por Renata Sorrah na primeira versão da novela.

"Eu quis muito fazer essa personagem. A partir daí, a hora que deu certo, pensei em seguir por todos os caminhos para encontrar cada minucia dela. Literatura, reuniões no Alcoólicos Anônimos, assisti outros trabalhos que tinham a ver com essa temática, fiz aulas de corpo, de voz... Tudo que se possa imaginar para me sentir disponível para o que ela me exige. Também vi um pouco da primeira versão da novela. Não tem como não ver a Renata trabalhando", ressaltou ela, que deixou o posto de rainha de bateria para se dedicar ao trabalho e outros assuntos pessoais.

Ainda durante a entrevista, a famosa confessou que o desejo de interpretar a personagem era tão grande, que o pedido para realizar um teste para o papel foi feito por ela. "Eu eu pedi para fazer um teste. Eu acho uma maneira muito honrada, válida, justa para entrar no trabalho. É justo que as pessoas que vão te escolher tenham a opção de te ver naquele personagem, nem que seja por um dia, né? Então, fico muito feliz ter sido essa a entrada e que tenha sido por um pedido muito cara de pau da minha parte", brincou.

Confira imagens do teste de elenco:

