Após ter ingressos esgotados, Cleo revela motivo do cancelamento de show

A cantora Cleo, de 42 anos, anunciou nesta quinta-feira, 3, que precisou cancelar o seu show, que aconteceria no próximo domingo, 6 . De acordo com ela, a decisão segue recomendações médicas.

"Oi, meus amores. Esse é, sem dúvida, uma das mensagens mais tristes que tive que escrever... Mas preciso contar pra vocês que, por uma condição médica, eu tô sem voz, e meu médico me disse que não posso fazer o show neste domingo ", escreveu em imagem publicada nos stories de seu perfil no Instagram.

E disse que está abalada com a notícia. "Eu nem sei explicar o quanto isso me dói. Esse projeto é um sonho no qual venho me dedicando há mais de um ano, e eu estava contando os dias pra subir naquele palco e viver essa noite com vocês. Ter que adiar esse momento é devastador pra mim, ainda mais sabendo que quase todos os ingressos já tinham sido vendidos", continuou.

Por fim, se desculpou com os fãs. "Quero pedir do fundo do coração mil desculpas a cada um que comprou ingresso, que se organizou. Sei o quanto isso é frustrante, e acreditem, pra mim também é. Mas preciso me cuidar agora pra poder voltar 100% e entregar o show que vocês merecem. Prometo que em breve trago novidades sobre a nova data. Obrigada por todo carinho e compreensão. Amo vocês e espero ver cada um lá quando esse dia chegar!", disse.

Cleo se apresentaria no domingo, 6, no Blue Note, em São Paulo, para lançar o projeto Ecleotica.

Cleo anuncia cancelamento de show - Foto: Reprodução/Instagram

Novo projeto

Cleo fará sua grande estreia nos palcos com o projeto Ecleotica, no qual faz releituras de clássicos aclamados no Brasil.

Para o projeto, ela fez arranjos originais e releituras de músicas de artistas como Cazuza, Cassia Eller, Rita Lee, Tim Maia, Gal Costa, Marina Lima, Leandro e Leonardo, Rosana, Karol Conká, entre outros. Confira detalhes!

