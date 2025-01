Caio Blat defende novelas mais curtas: ‘A gente cansou de fazer 200 capítulos’

Em coletiva de imprensa com a participação da CARAS Brasil, Caio Blat fala com entusiasmo sobre sua estreia em Beleza Fatal, primeira novela original da HBO Max

Prestes a estrear em Beleza Fatal, primeira novela original da plataforma HBO Max, o ator Caio Blat (44) fala com entusiasmo sobre o projeto, durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 21, no Hotel Renaissance, nos Jardins, em São Paulo, com a presença da CARAS Brasil. No folhetim, que chega ao streaming no dia 27 de janeiro, o artista dá vida ao cirurgião plástico Benjamin Argento, casado com a vilã Lola (Camila Pitanga). “Começando de novo depois de décadas de experiência”, ressalta.

Blat, que encerrou o contrato de 25 anos com a TV Globo em agosto de 2023, está bastante eufórico com o novo formato. “Falar para um novo público, para um novo veículo (...) A gente cansou de fazer novelas de 180, 200 capítulos. Agora, a gente tem o mesmo tempo para fazer 40 capítulos, isso é um privilégio. A novela não tem barriga, não tem repetição. É o formato dos sonhos, porque acontece tudo o tempo inteiro – um texto dinâmico e brilhante do Rapha (Montes, escritor)”, fala o ator.

“Recebi de presente esse personagem, que é o Benjamin Argento. Esse menino mimado, arrogante, que nunca lavou um prato na vida. Na verdade, essa novela é das mulheres. O Benjamin é apenas um joguete na mão dessas mulheres maravilhosas. Então, poder testemunhar, ver de perto a Lola nascendo, esse personagem que vai ser icônico. Acho que a Camila vai explodir com essa Lola, porque ela fala coisas inadmissíveis e você se apaixona por ela. É inacreditável o carisma, a loucura dessa personagem. Então, foi um luxo”, completa o artista.

Blat afirma que tinha noção da importância desse projeto para o mercado e para a sua profissão. “E foi por isso que eu pedi para a Maria (de Médicis, diretora) para estar ao lado dela, para ser assistente dela, para aprender com ela, porque eu queria estar o tempo inteiro lá, queria saber de tudo que estava acontecendo. Eu ficava o dia inteiro, queria aprender, queria participar de todas as etapas porque é como se a gente se sentisse começando de novo, depois de décadas de experiência. Como se a gente estivesse abrindo um novo mercado, um novo público, um novo veículo, um novo formato. Então, é muito emocionante a gente estar aqui, lançando essa novela, por causa disso”, fala.

“E eu queria, especialmente, agradecer essas mulheres maravilhosas: Maria, Mônica Albuquerque e as duas Camilas, porque realmente elas são as líderes. A gente só está aqui correndo atrás delas, que são mulheres brilhantes, poderosas, são as nossas líderes. Não é atoa que tem essas três deuses no nosso cartaz. É um luxo estar trabalhando nessa novela e abrindo esse novo formato”, finaliza o artista.

CONHEÇA A HISTÓRIA DE BELEZA FATAL

Criada e roteirizada por um dos maiores escritores brasileiros da atualidade, Raphael Montes, a história acompanha Sofia (Camila Queiroz) enquanto a jovem enfrenta uma desafiadora jornada após ver sua mãe ser presa injustamente por causa de sua prima Lola (Camila Pitanga). Sem rumo, ela é acolhida pela amorosa família Paixão, da matriarca Elvira (Giovanna Antonelli), que lida com a tragédia de ter a filha Rebeca hospitalizada após uma cirurgia plástica malsucedida.

Assim, Sofia e a família Paixão se unem na dor e na indignação contra os culpados em um desejo comum por vingança. E não se deixem enganar pelas aparências: cada sorriso é afiado, e o teaser de Elvira prova que não há nada mais intenso que a fúria de uma mãe. No entanto, tudo pode mudar quando Sofia reencontra um amor de infância, e começa a questionar suas escolhas, descobrindo que a justiça tem um preço mais alto do que imaginava.

Leia também:Caio Blat se emociona ao relembrar fim de casamento: 'Tive surto psicótico'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CAIO BLAT NO INSTAGRAM: