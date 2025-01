Veja os looks dos famosos para a coletiva da novela Beleza Fatal

Camila Pitanga, Camila Queiroz e mais artistas do elenco da novela Beleza Fatal, da Max, se reuniram em um hotel para a coletiva de imprensa da trama

Atores do elenco da novela Beleza Fatal, da Max, se encontraram nesta terça-feira, 21, para a coletiva de imprensa da trama. O encontro aconteceu em um hotel de São Paulo e as estrelas capricharam na escolha de seus looks para o evento.

A atriz Camila Pitanga apostou em um vestido marrom decotado. Por sua vez, Camila Queiroz surgiu com um conjunto de blusa e saia com estampa xadrez. Enquanto isso, os atores Caio Blat e Murilo Rosa apostaram em looks em tons mais sóbrios.

A novela fala sobre o mundo da beleza nos dias atuais. "BELEZA FATAL apresenta uma história apaixonante de busca por vingança e justiça, ambientada no agitado mundo da beleza, da cirurgia plástica e dos tratamentos estéticos. Sofía (Camila Queiroz) embarca em uma jornada desafiadora após ver sua mãe injustamente encarcerada por culpa de sua prima Lola (Camila Pitanga). Sem rumo, Sofía é acolhida pela amorosa família Paixão, comandada pela matriarca Elvira (Giovanna Antonelli), que enfrenta a tragédia de ter sua filha Rebeca hospitalizada após uma cirurgia plástica mal-sucedida. Assim, Sofía e a família Paixão se unem na dor e na indignação contra os responsáveis, com um desejo comum de vingança", diz a sinopse.

A novela estreia no dia 27 de janeiro no streaming Max.

Veja as fotos na galeria abaixo:

