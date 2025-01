Camila Pitanga encara Beleza Fatal como nova aposta no mercado: 'Essa novela é muito ousada'

Camila Pitanga retorna às novelas em Beleza Fatal; durante coletiva de imprensa com participação da CARAS Brasil, a atriz faz revelações sobre o projeto

Camila Pitanga (47) está em contagem regressiva para estreia de Beleza Fatal, primeira novela inédita da plataforma Max, que chega a pltaforma de streaming no dia 27 de janeiro. Na trama, ela será a vilã Lola. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento do folhetim e conversou com a artista.

Beleza Fatal marca o retorno da atriz às novelas após um período de 9 anos. Camila Pitanga revela que sua personagem exigiu bastante, mas que foi uma experiência muito prazerosa poder dar vida à Lola. Ela adianta.

"Me desafiou absolutamente , me exigiu e que fui feliz fazendo, que me divertir fazendo. É um modo de fazer muito respeitoso, o diálogo, toda a interlocução [...] Essa novela é muito ousada [...] É uma novela que, de fato, faz essa ponte entre o folhetim tradicional, que a gente ama e está nos nossos corações, mas sim o fato de serem 40 episódios, sem ter barriga, a trama ir para frente. E os personagens nos surpreenderam absolutamente, indo para caminhos que você não espera. Acho que a modernidade que ele traz nas temáticas também", confessou.

Camila Pitanga confessa sobre sua personagem: "Uma mulher perigosa, ambiciosa, mas, com tudo, inteligente, que rebola e se organiza no salto alto. Ela é uma mulher que corre atrás do que acredita, do que quer, sem medir esforços".

"Sórdida, mas tem um despudor, um humor e uma vontade de viver contagiante. Mesmo ela tendo todo esse lado mais denso e terrível. A gente gosta dela. Eu pelo menos me apaixonei. Ela se inscreveu nesse corpo, depois lei um tempo para poder me liberar", revela.

ABRE MERCADO

Beleza Fatal é a primeira novela da Max Brasil. Camila Pitanga aposta na trama e acredita que o mercado audiovisual vive um novo momento com as histórias migrando da TV aberta e indo para as plataformas de streaming.

"Uma novela que eu acho que abre mercado. O Brasil é um farol de criatividade, um farol de histórias, de personagens, de atores que é do Brasil para o mundo! Eu nem sabia que a gente estava sendo lançado em tantos países, me sinto recomeçando, de uma certa maneira, um novo capítulo na minha vida, uma novela que eu acredito, que eu aposto e que estou louca para ver", finaliza a atriz Camila Pitanga ao falar de Beleza Fatal.

Leia mais em:Camila Pitanga impressiona seguidores com visual renovado para novela

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO A CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: