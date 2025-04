Mãe de Vinicius se manifesta após ele admitir medo da reação dos pais ao revelar bissexualidade

Mãe do brother Vinicius, Marlene, falou sobre uma declaração do baiano na madrugada desta quinta-feira, 10, no BBB 25, da Globo

Mãe do brother Vinicius, Marlene, falou sobre uma declaração do baiano na madrugada desta quinta-feira, 10, no BBB 25, da Globo. Durante um papo com Guilherme e Delma na área externa da casa, ele falou pela primeira vez que é bissexual e disse temer a reação de seus pais.

Agora, em entrevista ao portal GShow, Marlene afirmou que "sempre criaram os filhos para que eles ganhassem o mundo". "Mesmo com todos os medos que sempre tivemos com relação as frustrações que isso poderia trazer para eles, sempre estivemos aqui para apoiar as decisões deles", garantiu.

"Vinícius nunca poderia ser uma decepção para nós, como filho, mesmo estando longe principalmente nessa última mudança para São Paulo, sempre se fez presente. Vinícius cresceu rodeado de amor e cuidado", complementou.

E Marlene ainda ressaltou o orgulho que sente do filho. "O homem que ele é e está em constante construção só me orgulha enquanto mãe e me mostra que estou cumprindo bem o meu dever. Tenho muito orgulho do meu filho sobre tudo sobre agora, ele só mostra a coragem e a vontade de ser quem é".

E ela ainda confessou o que gostaria de dizer para o herdeiro. "Que ele é muito amado, que ele é abençoado e ungido por Deus, que ele é motivo de orgulho para nós, e que jamais estará sozinho e que, independente do que o mundo diga ou faça, ele sempre terá para onde voltar".

O que Vinícius falou sobre sua sexualidade?

Durante um papo com Guilherme e Delma na área externa da casa, o baiano falou pela primeira vez que é bissexual e disse temer a reação de seus pais. "Eu nunca falei isso aqui, mas... Um dos meus maiores problemas é decepcionar o meu pai e minha mãe em relação à minha sexualidade".

"Eu sou bissexual e eles não sabem disso. Eu nunca tive coragem de falar isso para eles. E eu sempre tive medo de decepção",complementou. E Guilherme tentou tranquilizar o amigo, que se emocionou. "Não vai ser, sabe por quê? Eles amam você e o amor vence tudo".

Leia também: Ex-BBB Aline comenta declaração de Vinícius sobre bissexualidade: 'Só eu que sabia'