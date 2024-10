Caio Blat se emociona ao relembrar fim de casamento: 'Tive surto psicótico'

O ator Caio Blat, que foi casado duas vezes, revelou que enfrentou momento difícil em sua vida após o fim de uma das relações

O ator Caio Blat abriu o coração ao falar um pouco sobre sua vida pessoal. Em entrevista ao programa 'Sábia Ignorância', do GNT, apresentado por Gabriela Prioli, o artista, que já foi casado duas vezes, ficou bastante emocionado ao relembrar o fim de uma das relações.

Ao longo do bate-papo, Caio revelou que enfrentou uma das piores fases de sua vida após um dos divórcios. "É um buraco muito grande. Muito próximo da morte. É uma sensação de que não vai ter volta. Já tive crise de pânico, já tive surto psicótico. Com o fim do casamento achava que havia acabado a minha vida. É muito difícil segurar", relatou ele.

A psicanalista Viviane Mosé, que também estava presente durante a conversa com o ator e a apresentadora, ressaltou a importância de se acolher e evitar a culpa. Neste momento, Caio Blat não conseguiu segurar as lágrimas e recordou como se sentiu depois da separação.

"Estou lembrando de uma situação. Fiz um filme de amor no meio de uma separação e ficava caído num canto, no chão, chorando. Teve uns dois ou três dias que eu não conseguia levantar da cama. Eu causei um transtorno para a produção. Precisei de apoio psiquiátrico. Numa emergência você precisa de um apoio químico, profissional também. Estava completamente exposto, à flor da pele", declarou o famoso, sem mencionar nomes.

Vale lembrar que Caio Blat já foi casado com a Ana Ariel, com quem viveu junto de 2001 a 2004, e a atriz Maria Ribeiro, de 2007 a 2017. Recentemente, ele terminou um relacionamento de 7 anos com a também atriz Luisa Arraes, com quem possuía uma relação aberta.

Caio Blat falou sobre a relação com Luisa Arraes recentemente

O ator Caio Blat contou detalhes de seu namoro com a atriz Luisa Arraes há pouco tempo. Em entrevista no videocast Desculpa Alguma Coisa, ele contou que eles não definiram como relacionamento aberto, mas respeitavam as fases da relação.

"A gente não tem uma relação aberta, nunca falamos sobre isso. O que a gente tem é uma relação longa, e a gente acredita que ao longo dos anos a pessoa pode ter encontros, desejos. Não precisa se separar por isso. Temos uma relação de respeito, de amizade. A gente conversa sobre isso, sobre como lidar com isso. (...) Acho que todos os casais que querem ficar junto muito tempo vão passar por essa situação", afirmou ele na época.

Então, o artista opinou: "O modelo monogâmico tem uma coisa de machismo, de patriarcado, de posse. E é muito triste você ir pra uma coisa de traição, de mentira, de mágoa. Precisamos buscar sempre o diálogo, lidando com cada situação com respeito e verdade".

