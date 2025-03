Garota do Momento: Saiba como Clarice descobre a identidade de Bia

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Clarice descobre que a verdadeira identidade de Bia é Isabel. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Clarice (Carol Castro) vai descobrir que a verdadeira identidade de Bia (Maisa) é Isabel, filha de Juliano (Fábio Assunção) com Valéria (Maria Padilha). Saiba como será a revelação:

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Clarice já sabe que é a mãe biológica de Beatriz (Duda Santos) após recuperar sua memória. Então, ela começa uma pesquisa sobre o passado para descobrir a origem de Bia, que ela criou como se fosse sua filha.

Em sua investigação, ela descobre que a falsa Isabel (Bella Piero) é sobrinha de Zélia (Leticia Colin). A partir daí, ela encontra cartas antigas e documentos de Zélia para Juliano, e, finalmente, começa a unir os pontos e percebe que Bia é a verdadeira Isabel, neta de Arlete (Bete Mendes).

Inclusive, essa revelação será uma reviravolta na trama. Isso porque Bia iniciará uma nova fase, já que precisará descobrir sobre o seu passado e lidar com suas escolhas ao longo da vida - incluindo a farsa para se casar com Beto (Pedro Novaes).

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 31 de março a 5 de abril:

Capítulo 126 - Segunda-feira, 31 de março

Beto afirma a Bia que se casará com ela. Alfredo recupera sua memória. Bia comemora com Clarice o futuro casamento. Beto desabafa com Lígia. Orlando alerta Juliano sobre um novo produto. Ana Maria inicia o trabalho na perfumaria. Beatriz garante a Beto que os dois continuarão amigos. Bob chega ao Rio de Janeiro. Lígia confronta Clarice. Ronaldo sofre com o futuro casamento de Bia e Beto. Orlando revela a Zélia as artimanhas de Juliano com o novo sabonete. Lígia flagra Raimundo com Marlene. Clarice questiona Bia sobre as condições impostas por Beto.

Capítulo 127 - Terça-feira, 1 de abril

Clarice e Juliano não autorizam o casamento de fachada de Bia com Beto. Marlene deixa Raimundo e Lígia a sós. Juliano confronta Beto e Raimundo. Lígia diz a Ronaldo que precisa mudar algo em sua vida. Marlene confessa a Anita que teme que Raimundo reate com Lígia. Topete admite para Carlito que está apaixonado por Eugênia. Sérgio decide contratar Bob para um programa de TV. Topete sofre um acidente para defender Eugênia. Todos se preparam para o concurso de rock no Gente Fina. Beto convida Beatriz para ser seu par. Clarice tem uma ideia para sanar a dúvida sobre os exames de Bia.

Capítulo 128 - Quarta-feira, 2 de abril

Todos estranham o comportamento de Topete após o acidente. Clarice tem uma nova memória. Bia exige que Beto não dance com Beatriz no concurso de rock. Orlando chama a atenção de Ana Maria por conta de seu cabelo. Ulisses convida Érico/Verônica Queen para ser jurada do concurso. Basílio e Zélia procuram provas contra Maristela e Juliano. Bia decide se inscrever no concurso com Ronaldo. Maristela retira Bia do concurso à força.

Capítulo 129 - Quinta-feira, 3 de abril

Beto agradece a ajuda de Lígia. Raimundo confessa a Alfredo que se preocupa com a saúde de Lígia. Topete sofre com seu novo comportamento pós-acidente. Lígia passa mal e pede ajuda a Raimundo. Bia chantageia Ronaldo para ajudá-la em uma nova armadilha contra Beatriz. Basílio ajuda Beatriz financeiramente. Zélia encontra os documentos sobre o novo produto adulterado da Perfumaria Carioca.

Capítulo 130 - Sexta-feira, 4 de abril

Bia passa mal. Clarice tem uma nova memória de seu passado ao acudir Beatriz. Teresa reclama da presença de Bob em sua casa. Bia pede perdão a Beto. Raimundo confunde Marlene com Lígia. Maristela pede ajuda a Zélia para comprar o novo diagnóstico de Bia. Ulisses e Glorinha descobrem que Orlando é o pai de Ana Maria. Beatriz mostra para Clarice a toalha da qual ela se recordou em seu flashback.

Capítulo 131 - Sábado, 5 de abril

Clarice tem novas memórias. Iolanda sente fortes dores abdominais, e Ulisses e Glorinha a levam para o hospital. Ana Maria e Carlito se beijam. Ulisses descobre a gravidez de Iolanda e afirma que a mulher não está sozinha. Glorinha teme o término de seu namoro com Ulisses. Bob decide voltar para a clínica. Eugênia beija Topete. Sebastião insinua que Ulisses deverá se casar com Iolanda.

