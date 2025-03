Chay Suede toma decisão sobre seu futuro profissional: 'É possível que eu dê um tempo'

O ator Chay Suede, que vive Mavi na novela 'Mania de Você', fala sobre sua carreira e compartilha suas expectativas para o futuro

O ator Chay Suede, que interpreta Mavi na novela Mania de Você, que chega ao seu último capítulo nesta sexta-feira, 28, falou sobre a repercussão do seu personagem em entrevista à revista GQ. A atuação do artista lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator no Melhores do Ano.

“Sempre achei que fazia humor melhor do que drama ou romance. Esse personagem me deu a possibilidade de colocar em prática algo que já tinha a sensação de que era capaz de fazer”, revelou o ator.

Após Mania de Você, Chay fala sobre seus próximos passos. “É possível que eu dê um tempo de novelas. Ainda farei muitas, mas agora quero voltar ao cinema e até às séries” .

Além de falar do seu futuro profissional, o ator refletiu sobre como as novelas estão se adaptando às novas formas de consumo. “Acredito que a maneira de consumir novelas mudou e ainda vai mudar muito. Mas a possibilidade de as coisas viralizarem e reverberarem nas redes sociais abre margem para novos caminhos cênicos. Não atuamos apenas para quem está no sofá, mas para o público que consome em formato de pílulas no TikTok. É um espectador que não deve ser ignorado”.

Chay Suede revela qual novela foi o divisor de águas em sua carreira

Vivendo o vilão Mavi, em Mania de Você, o ator Chay Suede, é assunto constante por seu talento nas telinhas. Em entrevista à Contigo! Novelas, o artista fala sobre carreira, personagens marcantes e revela importância de Império em sua trajetória como ator.

Como você define o Mavi?

É um personagem muito específico, porque, claro, ele é um vilão, isso não tem como negar ou fugir, mas o público acompanha boa parte dos motivos que o tornam essa pessoa tão autocentrada.

