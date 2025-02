Atriz de História de Amor venceu câncer e morreu um mês após cirurgia cardíaca

No ar na reprise de História de Amor como Chica, Ilva Niño participou de grandes sucessos da televisão brasileira, como Roque Santeiro e Cheias de Charme

A atriz Ilva Niño, que está no ar na Globo como Chica na reprise de História de Amor, venceu um câncer no intestino em 2016 e morreu um mês após cirurgia cardíaca em 2024. Relembre a trajetória da artista que soma diversas personagens marcantes em novelas de sucesso, como Mina de Roque Santeiro e Maria Epifânia de Cheias de Charme.

Dos palcos para as telinhas

Ilva Niño nasceu em 15 de novembro de 1933, na cidade de Floresta, Pernambuco. Apaixonada pelas artes desde cedo, iniciou sua carreira no teatro, estudando com grandes nomes, como Ariano Suassuna (1927-2014). Durante os anos 1960, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde consolidou sua carreira teatral ao participar de montagens como O Berço do Herói e O Pagador de Promessas, ambas de Dias Gomes (1922-1999).

Sua estreia na televisão aconteceu em 1971, na novela Bandeira 2, e, a partir daí, tornou-se uma presença constante nas produções da Globo. Nos anos seguintes, consolidou-se como uma das grandes coadjuvantes da TV, com papéis marcantes em novelas de sucesso.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Ilva brilhou em dezenas de novelas: além de Mina em Roque Santeiro, foi Dona Bil em Senhora do Destino, Valderice em Porto dos Milagres e Maria Epifânia em Cheias de Charme. Além disso, interpretou a Irmã Tereza em Terra Nostra, Almerinda em Alma Gêmea e Damiana em Malhação: Pro Dia Nascer Feliz.

Um de seus papéis mais lembrados é o de Chica, a empregada fiel e divertida de História de Amor, novela de Manoel Carlos (91). A personagem, que caiu no gosto do público, reforçou a versatilidade da atriz, que transitava entre o drama e o humor com naturalidade.

Problemas de saúde

Em 2014, Ilva Niño foi diagnosticada com um câncer no intestino. Após um período afastada da TV, passou por um tratamento bem-sucedido e se recuperou em 2016. No entanto, em 2024, enfrentou novos desafios de saúde. Internada desde maio para uma cirurgia cardíaca, sofreu complicações que resultaram em falência múltipla dos órgãos. Faleceu em 12 de junho de 2024, aos 89 anos.

A atriz era viúva do dramaturgo Luiz Mendonça, com quem foi casada por quase quatro décadas. Juntos, fundaram a escola de teatro Niño de Artes Luiz Mendonça, no Rio de Janeiro, e deram à luz ao também ator Luiz Carlos Niño, falecido em 2005, aos 40 anos. Ilva também foi professora de teatro na Fiocruz, formando novas gerações de artistas.

Com uma trajetória marcante, Ilva Niño deixou sua marca na dramaturgia brasileira. Sua versatilidade e talento garantiram papéis memoráveis e o carinho do público. Mesmo atuando principalmente em papéis coadjuvantes, sua presença era sempre notável, tornando suas personagens inesquecíveis.

A atriz Ilva Niño - Reprodução/Globo

Leia também: Renata Sorrah completa 78 anos; atriz inseriu arte na família e tem sobrinha famosa