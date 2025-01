Globo confirma o retorno da novela 'História de Amor' à telinha

Relembre qual é o enredo da novela História de Amor, de Manoel Carlos, que voltará à TV no ‘Edição Especial’ a partir de fevereiro

Nesta segunda-feira, 27, a TV Globo confirmou a reexibição da novela História de Amor, de Manoel Carlos, nas tardes da emissora. A trama será a próxima atração da faixa do Edição Especial, que vai ao ar logo depois do Jornal Hoje.

A novela foi exibida, originalmente, entre julho de 1995 e março de 1996, e é uma das tramas mais famosas de Manoel Carlos, que é conhecido por criar suas Helenas. A reestreia de História de Amor será no dia 10 de fevereiro.

O elenco da trama contava com atores como Regina Duarte, José Mayer, Lilia Cabral, Carla Marins, Angelo Paes Leme, Nuno Leal Maia, Carolina Ferraz, entre outros. A novela também ficou marcada pela música de abertura, que era Lembra de Mim, de Ivan Lins e Vitor Martins.

A novela também teve papel importante para conscientizar os telespectadores sobre fatos importantes da sociedade. A trama abordou a luta contra o câncer de mama, a dificuldade das mulheres para engravidar mesmo quando não são estéreis e também a recuperação de um paraplégico após um acidente de carro.

Relembre o enredo da novela História de Amor:

"'História de Amor' traz a terceira Helena criada pelo autor e a primeira vivida por Regina Duarte, que interpretou mais duas, em 'Por Amor' e 'Páginas Vida'. Na trama, Helena é uma mulher batalhadora e enfrenta a gravidez prematura de sua filha Joyce (Carla Marins), abandonada pelo namorado Caio (Angelo Paes Leme). Pai da moça e ex-marido de Helena, Assunção (Nuno Leal Maia), homem conservador e moralista, não se conforma com a situação da filha. Sentindo-se solitária, Helena se apaixona pelo famoso endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer), que também se encanta por ela imediatamente. Carlos, contudo, é casado com a possessiva Paula (Carolina Ferraz) e teve um relacionamento de dez anos com Sheila (Lilia Cabral), sua sócia na clínica. Ela investe, a qualquer custo, em uma reaproximação. Esse quadrilátero amoroso movimenta a história, especialmente quando o médico se envolve com Helena, o que não impede Sheila e Paula de continuarem a disputá-lo", informou a emissora.

