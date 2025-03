Ator de Roque Santeiro lutou contra câncer de pâncreas e morreu aos 69 anos

No ar no Viva com a reprise de Roque Santeiro, João Carlos Barroso se afastou da televisão em 2016 e faleceu três anos depois após enfrentar um câncer

João Carlos Barroso, que está no ar no canal Viva como Toninho Jiló na reprise de Roque Santeiro (1985), morreu em 2019, aos 69 anos, por complicações de um câncer. O ator foi diagnosticado com câncer de pâncreas e lutou bravamente contra a doença, mas precisou deixar a televisão em 2019 e faleceu três anos depois. Relembre a carreira e os grandes trabalhos do artista.

Carreira descoberta por acaso

João Carlos Barroso nasceu no Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1950, e seu talento para atuação foi descoberto de forma inusitada: com apenas 11 anos, jogava bola na calçada quando foi abordado por produtores argentinos, que o convidaram para participar do filme Tercer Mundo (1961). A partir dali, iniciou uma carreira promissora que se desdobrou no teatro, onde recebeu prêmios por sua atuação em O Homem, a Besta e a Virtude (1962), de Luigi Pirandello.

Seu primeiro trabalho na TV Globo foi na série Rua da Matriz (1965), marcando o início de uma trajetória prolífica na emissora. Ao longo das décadas, interpretou personagens memoráveis em novelas como Estúpido Cupido (1976), onde viveu Tavico, e Roque Santeiro (1985), na pele do icônico Toninho Jiló, um dos papéis mais lembrados de sua carreira.

Humor como marca registrada

Além das novelas, Barroso também se destacou em programas humorísticos, sendo presença constante em Os Trapalhões, Zorra Total e A Turma do Didi. Sua veia cômica fez com que conquistasse o carinho do público, tornando-se um rosto querido na televisão brasileira.

Nos anos 2000, continuou ativo em diversas produções, com papéis em O Clone (2001), Mulheres de Areia (1993) e Tropicaliente (1994). Seu último trabalho na TV foi em Sol Nascente (2016), onde interpretou o delegado Mesquita.

Batalha contra o câncer

Em 2016, o ator se afastou da televisão. Com o diagnóstico de câncer de pâncreas, o artista precisou focar no tratamento e, apesar de lutar bravamente contra a doença, faleceu no dia 12 de agosto de 2019, no Rio de Janeiro.

A notícia de sua morte foi confirmada por amigos e colegas de profissão, que prestaram homenagens emocionadas nas redes sociais. "É com imensa tristeza que recebo esta notícia. Que Deus o receba em seu reino de luz. Meus sentimentos à família", lamentou o também ator Mario Cesar Nogueira na época.

