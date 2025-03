Bia Santana realiza sonho com atuação em novelas: 'Essa é a minha volta por cima!'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Bia Santana celebra conquistas ao longo da carreira e fala de representatividade na TV

Noveleira de carteirinha, a atriz Bia Santana (21) se pega sendo tão fã dos colegas de elenco como sua personagem, a Tati da global Volta por Cima, é dos atores de k-dramas. Quando ela se vê em cena ao lado de nomes como Jéssica Ellen (32), percebe que o seu sonho de menina se tornou realidade.

“Sempre quis muito, mas achava que nunca seria possível, que era distante da minha realidade”, explica ela, que desde criança sabia que queria seguir na carreira artística. “Eu era motivo de chacota, de risada na escola quando dizia que queria ser atriz. ‘Como vai ser atriz assim, com esse cabelo?’”, lembra ela, em papo exclusivo com CARAS, no Hotel Nacional, no Rio de Janeiro.

“Essa é a minha volta por cima!"

Se na infância a falta de representatividade a fez achar que não se enquadraria nessa área, hoje a jovem celebra um novo movimento na televisão. “Quando que a gente pensou em ver um triângulo amoroso adolescente composto por não brancos? É uma menina preta, um rapaz preto e outro amarelo. É uma mudança gigante, bonita. O meu desejo é que isso se torne normal e não visto como uma mudança. Que se torne natural você ver três atrizes pretas protagonizando novelas”, defende a carioca, que torce para que isso não seja algo momentâneo.

“A representatividade na TV não tem que ser momentânea, quero que se perpetue.”

“Realmente é um marco e ele deve ser comemorado, porque a gente sabe que é muito difícil chegar até aqui. Mas, e as próximas, como vão ser? Volta a ser tudo padronizado? Nós quebramos os padrões... então vamos seguir quebrando. A gente pode ocupar todos esses espaços tanto quanto outras pessoas”, discursa.

E, aos poucos, Bia tem conquistado seu espaço. Depois de sete meses trabalhando como modelo para pagar as passagens para ir e voltar das faculdades de Direito e Ciências Sociais, a jovem viu uma porta se abrir ao receber o convite para fazer um teste para o remake da novela Elas por Elas. Mesmo sem nenhuma experiência — ela só tinha feito alguns workshops de atuação na infância — a jovem encarou o desafio. E passou!

“Eu só precisava do meu primeiro cachê para fazer um curso de teatro. Eu comecei a estudar sem parar, os dias que não estava gravando estava enfiada no Centro de Treinamento. Decidi que iria aprender na marra!”, diz ela. Incansável e determinada, ela não se acomodou e corre atrás de conhecimento.

“Me cobro para fazer um trabalho perfeito. É muita terapia!”

“A TV Globo me criou, eu não tinha experiência nenhuma. Os meus primeiros dias gravando foram caóticos, eu vinha para casa chorando, porque achava que não ia dar conta. Hoje é tudo uma delícia, mas ainda estou aprendendo, escuto muitos conselhos. Acredito que estou só no início. Não quero ser só a menina que fez duas novelas e passou, quero ter uma carreira consolidada. Quero poder construir o meu nome.”

“Agora sei que consigo trabalhar com o que amo, que não vou morrer de fome.”

Apesar de ter trancado as faculdades, ela não pensa em parar e quer cursar cinema e produção visual. “É a área por que me apaixonei”, frisa ela, que fez curso de roteiro e quer escrever as próprias histórias. “Estou moldando minha carreira na Globo e tenho humildade para entender que estou aprendendo”, diz ela, sempre pronta para novos desafios.

