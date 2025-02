Lucinha Lins retorna às novelas e debate sobre etarismo: 'Estamos vivos'

Lucinha Lins está de volta à Globo na novela 'Volta por Cima'; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz vibra com o retorno e fala sobre etarismo

A atriz e cantora Lucinha Lins (71) está de volta às novelas. Afastada da Globo desde que atuou no folhetim Chocolate com Pimenta, ela retorna à emissora em Volta Por Cima, trama das 7 da emissora. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista vibra com retorno, adianta os próximos projetos e debate sobre etarismo: "Estamos vivos".

Na novela das sete da Globo, Lucinha Lins é responsável por dar vida à Ruth. Trata-se da mãe de Marco (Guilherme Weber), que foi retirado de seus braços ainda bebê. A chegada da personagem promete movimentar a trama.

Volta por Cima marca o retorno da atriz às novelas da Globo, após um período de 21 anos, e ela confessa que ficou surpesa ao descobrir que ficou tanto tempo longe do canal: "Eu levei um susto. Nossa, já se passaram 21 anos".

"Eu sou uma pessoa que vive muito de teatro, eu não paro. Eu estou sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa, sempre viajando muito. Eu não percebi que já tinham se passado tantos anos", confessa. Lucinha Lins adianta às expectativas com a recepção do público.

"Faço parte de um elenco de primeríssima qualidade, de uma direção primorosa, de uma novela que já emplacou, que todo mundo gosta, que tem o Ibope altíssimo. É uma honra ter sido chamada para fazer parte dessa turma tão bacana. Eu sinto que existe uma expectativa muito grande a respeito da minha entrada na novela e me sinto muito bem-vinda, isso é um grande prazer", afirma.

'TENHO MUITA JUVENTUDE'

Lucinha Lins começou a carreira artística na década de 1970 e acumula no currículo uma trajetória de sucesso como atriz, cantora, compositora e apresentadora. Com diversos trabalhos e ela reforça que se aposentar não está em seus planos!

"Parar, por quê? Por que parar? Me sinto muito forte, muito dinâmica. Tenho muita juventude na minha cabeça, na minha alma, no meu coração. Adoro ser desafiada, e parar? Não! Por quê? Não vou parar nunca!", declara.

A atriz debate sobre o etarismo, preconceito contra pessoas mais velhas, no audiovisual. Lucinha levanta bandeira ao falar do assunto e reflete que é muito importante para os atores mais novos contracenarem com veteranos.

"Ter ao lado de uma pessoa que está começando alguém com experiência, ajuda muito essa turma mais jovem a crescer. É muito bom você ter alguém com muita experiência ao seu lado te dando a mão", reflete a cantora.

"O etarismo existe sim, tem sido muito falado e eu acho que está começando a entrar na cabeça das pessoas. É muito importante manter as pessoas vivas [....] Estamos vivos! O fato de você ser mais velho, não significa que você é incapaz, ao contrário, você é muito mais capacitado do que uma pessoa que está começando a sua carreira", diz.

Sempre com uma agenda cheia, a artista adianta as novidades profissionais, ela onde aguarda para rodar um filme e está em fase de capitação com o monólogo Torta Capixaba. A cantora também destaca o espetáculo Palavra de Mulher, que vem se dedicando há 17 anos. "Então, me aguardem, vem muita coisa boa por aí! Fora convites como este do Volta Por Cima que a gente cai de paraquedas e só pode agradecer", finaliza a atriz Lucinha Lins.

