'Talvez a gente tenha perdido muitas oportunidades', confessa Pyong Lee sobre BBB na pandemia

Em entrevista à CARAS Brasil, Pyong Lee confessa suas primeiras impressões do 'BBB 25' e relembra participação no reality durante pandemia da COVID-19

Pyong Lee (32) foi um dos primeiros camarotes que integram o elenco do BBB, e teve uma trajetória bastante movimentada na casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, o ilusionista revelou as transformações em sua vida após participar do programa e destacou os desafios enfrentados ao sair durante a pandemia do coronavírus.

O ilusionista participou do BBB 20 e foi o oitavo eliminado daquela edição do programa, recebendo apenas teve 51,70% dos votos para permanecer no jogo. Pyong Lee relembra sua participação e revelou que pretende acompanhar o BBB 25.

"Eu estou acompanhando os primeiros passos, mas apareceu para mim mais a Gracyanne comendo os ovos do que qualquer outra coisa. Pretendo acompanhar por cima, não sei se eu vou conseguir assistir tudo, está tendo muito trabalhos, viagens, mas eu sempre gosto de acompanhar porque foi um programa que eu participei e foi muito legal", declara.

MUDANÇA DE PÚBLICO

Pyong Lee - que foi um dos palestrantes na 36° Academia de Vendas, evento de treinamento do mercado imobiliário do Brasil- revelou a mudanças que aconteceram em sua vida após participar do BBB.

"Teve uma diferença realmente na questão da exposição e do conhecimento do público[...] um público mais de televisão e do país inteiro passou a conhecer, então, hoje qualquer lugar as pessoas reconhecem. Tive mais projetos, mais oportunidades", confessa.

O youtuber saiu do reality em 2020, ano que o mundo enfrentou a pandemia da COVID-19. Pyong Lee relembra este período na carreira e acredita que alguns projetos possam ter sido impactos por conta do momento crítico na saúde mundial.

"Infelizmente, para quem foi de 2020, teve uma pandemia logo que a gente saiu, talvez a gente tenha perdido muitas oportunidades, em comparação com outras pessoas, mas realmente abriu muitas portas e me tornou conhecido por um público que talvez não me assistisse na internet", reconhece.

Profissões não faltam no currículo de Pyong Lee que, atualmente, vem se dedicando ao universo das palestras. O ex-BBB fala sobre esta fase de sua vida e afirma ter sentido um receio no começo, mas agora está cada vez mais familiarizado com inspirar pessoas com suas falas e vivências.

"Eu comecei a palestra muito cedo, quando eu comecei no universo da hipnose e mente humana, muita gente começou a convidar para palestrar. No começo foi tudo muito desafiador, porque não era uma coisa que eu tinha em mente, mas com a prática eu fui ficando cada vez mais confortável", finaliza o ex-BBB Pyong Lee.

Pyong Lee durante 36° Academia de Vendas, realizada em Goiânia/ Foto: Divulgação/ Comunicação Sem Fronteiras

Leia mais em:Pyong Lee se joga no Carnaval pela primeira vez: ‘Energia surreal’

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: