Zezé Di Camargo organiza casamento surpresa durante chá revelação

Zezé Di Camargo pega todo mundo de surpresa ao se casar com Graciele Lacerda durante o chá revelação do primeiro filho deles

O cantor Zezé Di Camargo esbanjou romantismo e organizou um casamento surpresa para celebrar sua união com a influenciadora digital Graciele Lacerda. Neste domingo, 25, os dois reuniram os amigos e familiares para o chá revelação do sexo do primeiro filho juntos. Então, ele aproveitou a festa para se casar!

Logo depois de descobrir que terá mais uma filha, que se chamará Clara, Zezé pediu o microfone e anunciou que iria realizar um casamento surpresa. Ele disse que Graciele não sabia de nada. Então, o artista chamou um padre ao palco e um altar foi montado ali.

Com a presença das filhas Wanessa Camargo e Camilla Camargo e outros parentes, Zezé oficializou seu relacionamento com Graciele. Eles ficaram no palco com a família enquanto recebiam a benção de um padre e trocaram juras de amor. Muito emocionada, a noiva chorou durante a celebração religiosa.

Zezé Di Camargo incentivou gravidez de Graciele Lacerda

O cantor Zezé Di Camargo contou que foi o grande incentivador para que a noiva, Graciele Lacerda, tomasse a decisão de engravidar. Depois de uma longa espera e tentativas, eles conseguiram e esperam o nascimento do primeiro filho juntos. Porém, ele contou que ela temia engravidar no início do relacionamento deles.

Em participação no programa Sabadou com Virginia, do SBT, o artista disse que a amada tinha receio de ser apontada com ‘golpe da barriga’ ao ter um filho com o sertanejo.

"No começo da nossa relação ela não queria (ser mãe) porque iriam pensar que ela estava querendo dar o golpe da barriga. Quem convenceu fui eu. Disse para ela pensar bem por que a família dela é bem pequena e eu tenho 18 anos a mais que ela... Disse que a família dela pode acabar. Aí quem seria a pessoa que poderia estar do lado dela? Com isso, a convenci a ter um filho e agora ela está vibrando. Estamos vivendo um momento muito feliz e de estabilidade. Essa criança vai trazer alegria para a família toda", disse ele.

Então, ele ainda citou a fertilização in vitro para ter o quarto filho. "A gente estava tentando já há algum tempo. Na verdade, fiz vasectomia há 12 anos, então encontro um pouco de dificuldades para tirar os espermatozoides. Tem que ser por punção", declarou.