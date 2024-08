Menino ou menina? Zezé Di Camargo e Graciele descobrem o gênero do bebê

Em chá revelação luxuoso neste domingo, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda descobrem se vão ter um menino ou uma menina. Saiba o nome!

O cantor Zezé Di Camargo e a influenciadora digital Graciele Lacerda já sabem o sexo do primeiro filho juntos. Neste domingo, 25, eles fizeram o chá revelação em um evento luxuoso na Grande São Paulo e anunciaram que vão ter uma menina. Inclusive, o casal já anunciou o nome da criança, que vai se chamar Clara.

O chá revelação contou com o tema de ursos e teve uma decoração luxuosa. A festa foi montada em uma casa de eventos em Barueri, perto da capital paulista, e contou com área personalizada com o bolo e os doces, várias mesas para os convidados e uma área especial com urso gigante para a hora da revelação.

O evento contou com vários convidados famosos, como o apresentador Dony De Nuccio, as filhas de Zezé, Camilla Camargo e Wanessa Camargo.

O bebê é o primeiro filho de Graciele Lacerda e é o quarto herdeiro de Zezé, que já é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo. A influenciadora engravidou por meio da fertilização in vitro após um processo para conseguir realizar o sonho de ser mãe.

Chá revelação de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Brazil News

Confira as fotos do chá revelação e dos convidados:

