Zezé Di Camargo revela receio de Graciele Lacerda: ‘Golpe da barriga’

Zezé Di Camargo revela que foi o grande incentivador da gravidez de Graciele Lacerda após descobrir um receio dela

O cantor Zezé Di Camargo contou que foi o grande incentivador para que a noiva, Graciele Lacerda, tomasse a decisão de engravidar. Depois de uma longa espera e tentativas, eles conseguiram e esperam o nascimento do primeiro filho juntos. Porém, ele contou que ela temia engravidar no início do relacionamento deles.

Em participação no programa Sabadou com Virginia, do SBT, o artista disse que a amada tinha receio de ser apontada com ‘golpe da barriga’ ao ter um filho com o sertanejo.

"No começo da nossa relação ela não queria (ser mãe) porque iriam pensar que ela estava querendo dar o golpe da barriga. Quem convenceu fui eu. Disse para ela pensar bem por que a família dela é bem pequena e eu tenho 18 anos a mais que ela... Disse que a família dela pode acabar. Aí quem seria a pessoa que poderia estar do lado dela? Com isso, a convenci a ter um filho e agora ela está vibrando. Estamos vivendo um momento muito feliz e de estabilidade. Essa criança vai trazer alegria para a família toda", disse ele.

Então, ele ainda citou a fertilização in vitro para ter o quarto filho. "A gente estava tentando já há algum tempo. Na verdade, fiz vasectomia há 12 anos, então encontro um pouco de dificuldades para tirar os espermatozoides. Tem que ser por punção", declarou.

Graciele Lacerda fala de abortos anteriores à gestação

Depois do longo processo para conseguir engravidar, Graciele Lacerda contou aos seguidores como estava se sentindo e revelou que ainda não tinha se aconstumado com a ideia. A influenciadora e o marido procuraram pela técnica de FiV, por causa da vasectomia feita por Zezé antes do casal pensar em ter filhos.

A esposa de Zezé contou que demorou para entender a gravidez em decorrência dos abortos sofridos por ela ao longo do processo, contando que teve muito medo:

"Passei por muitas tentativas e situações e, enquanto não completasse esses três meses, estava com muito medo, muito receio. Às vezes, colocava a mão na barriga e falava que não tinha mais ninguém ali. Então, foi um sofrimento para mim, não consegui curtir, não consegui ficar feliz, só ficava preocupada e ansiosa".