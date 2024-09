Veja o bolo de casamento do sertanejo Israel e Lais Ribeiro

O cantor sertanejo Israel, da dupla com Rodolfo, se casou com Lais Ribeiro e o bolo de casamento deles chamou a atenção. Veja a foto

O cantor sertanejo Israel, da dupla com Rodolffo, está oficialmente casado! Na noite de segunda-feira, 23, ele se casou com Lais Ribeiro, que é sua companheira há vários anos e mãe dos seus filhos. Agora, a imagem do bolo de casamento deles foi divulgada nas redes sociais.

Um vídeo com imagens da decoração da festa luxuosa foi compartilhado nas redes sociais e mostrou detalhes da grande noite do casal. Eles escolheram uma decoração com muitas flores brancas e detalhes de verde das folhagens. O ambiente seguiu uma decoração clássica e encantou a todos.

Inclusive, o bolo de casamento também seguiu o estilo clássico. O doce teve quatro andares e foi decorado em branco com flores de açúcar combinando com a decoração da festa.

Juntos, Israel e Lais são pais de Maria Eduarda, Israel Filho e Maria Cecília, e estão juntos há 13 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vero Festas (@verofestas)

Busca pelo sucesso de Israel e Rodolffo

Há alguns anos, durante o Conversa com o Bial, Rodolffo Matthaws revelou as frustrações que passava ao lado do parceiro, Israel, na busca pela fama. Com anos de carreira juntos, a dupla não conseguia emplacar um grande hit que marcaria a ascensão ao estrelado, fazendo da trajetória uma luta constante.

“Todo o ano quando a gente ia gravar um álbum, criava uma expectativa de que seria uma virada de chave da carreira. E a gente sempre frustrava”, confessou o galã.

“Dei uma voltinha no pôr do Sol e me deu vontade de orar, pedir para que Ele [Deus] abençoasse, mostrasse algum caminho. Cheguei a um certo desespero, vamos dizer assim, na vontade do sucesso para que nosso trabalho tivesse um nível grande e disse ‘Deus, faz alguma coisa aí’ [risos]. No dia seguinte, acordei e tinha mensagem de um produtor de elenco da Globo me convidando para participar do BBB”, completou o sertanejo.

E durante sua estadia no reality show, Israel e Rodolffo alcançaram o primeiro lugar das paradas com o hit Batom de Cereja, que logo conquistou o público no Brasil inteiro.