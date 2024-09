Israel, da dupla com Rodolffo, se casa com Laís Ribeiro em cerimônia intimista

Juntos há 13 anos, o cantor Israel e Laís Ribeiro subiram ao altar e oficializaram a união na segunda-feira, 23

O cantor sertanejo Israel, da dupla com Rodolffo, subiu ao altar com a companheira, Laís Ribeiro, na segunda-feira, 23. Juntos há 13 anos, os dois são pais de Maria Eduarda, Israel Filho e Maria Cecília.

A primeira foto do casamento foi compartilhada nas redes sociais por Rodolffo, que posou ao lado dos noivos após a cerimônia intimista. "Casaram de verdade agora", escreveu o artista na legenda, complementando a frase com um emoji de coração.

Mais cedo, o ex-participante do BBB 21, da TV Globo, também publicou em seu Instagram oficial registros ao lado da família no local onde o amigo e companheiro de palco oficializou a união. Nas imagens, Rodolffo aparece junto com a namorada, Thayla Lacerda, os pais, Juarez Dias e Vera, e sua irmã, Izabella Rios.

Ao fundo das fotos, é possível perceber alguns detalhes da decoração da cerimônia, que aconteceu em uma igreja rodeada de flores na porta de entrada. A namorada de Rodolffo também publicou um clique parabenizando os noivos. "Que Deus abençoe sempre vocês", declarou Thayla.

Confira as publicações:

Cantor Israel e Laís Ribeiro se casam - Reprodução / Instagram

