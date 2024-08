Veja as fotos oficiais da renovação de votos de Thiago Nigro e Maira Cardi

Thiago Nigro se derrete ao compartilhar as fotos oficiais de como foi a renovação de votos intimista com Maira Cardi

O influenciador financeiro Thiago Nigro surpreendeu ao abrir um álbum de fotos oficiais de sua renovação de votos com a coach Maira Cardi. Os dois completaram 1 ano de casamento nesta semana e decidiram trocar novas juras de amor.

O evento aconteceu ao ar livre e teve o casal com roupas brancas. A festa contou com um piquenique no jardim e decoração em tons de branco, bege e vermelho.

“365 dias podem mudar tudo, mas nossa aliança, quero que seja eterna. Amo você! Bodas de papel”, disse ele.

Antes disso, Nigro já tinha se declarado para a esposa no dia do aniversário de casamento deles. "Há exatos 1 ano atrás, eu e Maira estávamos casando. Hoje, 365 dias depois, estamos celebrando - e reafirmando - nossos votos, durante essa semana e com a família (então estamos um pouco mais ausentes). Dá pra acreditar em quanta coisa aconteceu durante esse 1 ano? Obrigado a você que sempre acreditou em nós, e nos mandou energias positivas e palavras de coragem durante todo esse tempo", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Nigro | O Primo Rico (@thiago.nigro)

Como foi o casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro?

No final de agosto de 2023, Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram em sigilo apenas com pessoas bem próximas presentes no evento, que durou alguns dias, tendo até baile de máscaras para seus convidados se divertirem.

Na cerimônia, Primo Rico não apenas deu alianças para sua amada, mas também para os enteados. A filha da noiva, Sophia Cardi, fruto do relacionamento da coach com o ator Arthur Aguiar, roubou a cena com um vestido igual ao da mãe.

É bom lembrar que os pombinhos se conheceram quando ele participou do programa de emagrecimento da ex-BBB. Na época, ela ainda estava com Arthur Aguiar, pai de sua filha. Em março deste de 2023, eles assumiram o relacionamento e em abril o Primo Rico pediu a mão da influenciadora durante o batismo que realizaram no Rio Jordão.