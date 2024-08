Maíra Cardi e Thiago Nigro renovam votos de casamento em piquenique luxuoso

Após um ano casados, Maíra Cardi e Thiago Nigro renovam os votos de casamento com piquenique luxuoso; veja os detalhes do evento

Os empresários Maíra Cardi e Thiago Nigro renovaram os votos de casamento ao completarem um ano da união. Nesta quarta-feira, 28, o casal promoveu um piquenique luxuoso para celebrarem a data e confirmarem mais uma vez o seu amor.

A organizadora das festas da ex-BBB, Twiggy S. Kutkiewicz, compartilhou vídeos de como foi o evento do casal já que a anfitriã optou por viver o momento intensamente e não postou nada em sua rede social.

Em um resort em Ibiúna, em São Paulo, foi montado o piquenique luxuso em tons de vermelho e branco. Uma mesa central foi colocada para os convidados e tendas foram dispostas em volta. Além disso, havia fogueira e um altar com flores vermelhas.

Para renovarem os votos, Maíra Cardi e Thiago Nigro colocaram looks brancos. A empresária do ramo da saúde ainda surgiu com um casaco de pelos e uma coroa na cabeça. Na rede social, Primo Rico falou sobre completarem um ano de casados.

"Há exatos um ano atrás, eu e Maira estávamos casando. Hoje, 365 dias depois, estamos celebrando - e reafirmando - nossos votos, durante essa semana e com a família (então estamos um pouco mais ausentes). Dá pra acreditar em quanta coisa aconteceu durante esse 1 ano? Obrigado a você que sempre acreditou em nós, e nos mandou energias positivas e palavras de coragem durante todo esse tempo", escreveu ele na legenda.

Veja como foi a renovação de votos de casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Nigro | O Primo Rico (@thiago.nigro)

Como foi o casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro?

No final de agosto de 2023, Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram em sigilo apenas com pessoas bem próximas presentes no evento, que durou alguns dias, tendo até baile de máscaras para seus convidados se divertirem.

Na cerimônia, Primo Rico não apenas deu alianças para sua amada, mas também para os enteados. A filha da noiva, Sophia Cardi, fruto do relacionamento da coach com o ator Arthur Aguiar, roubou a cena com um vestido igual ao da mãe.

É bom lembrar que os pombinhos se conheceram quando ele participou do programa de emagrecimento da ex-BBB. Na época, ela ainda estava com Arthur Aguiar, pai de sua filha. Em março deste de 2023, eles assumiram o relacionamento e em abril o Primo Rico pediu a mão da influenciadora durante o batismo que realizaram no Rio Jordão.