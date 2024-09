Veja a foto do bolo de noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes

Em novas fotos, Ana Hickmann e Edu Guedes revelam detalhes da mesa do bolo durante a festa de noivado, que aconteceu no final de semana

A apresentadora Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes oficializaram o noivado em uma festa intimista no último final de semana. Agora, eles mostraram os detalhes da celebração em um álbum de fotos nas redes sociais. Inclusive, eles registraram a mesa do bolo de noivado.

Os dois escolheram um bolo de três andares na cor branca. O doce ainda foi decorado com flores azuis feitas de açúcar e também pintadas no doce. A mesa dos doces foi decorada com arranjos de flores nas cores azul e branca e também contou com docinhos finos.

Na legenda das fotos, Ana disse: "Família é a base de tudo!!! Como foi bom ter nossos pais e irmãos junto com a gente nesse dia especial. Deu ainda mais ansiedade pro dia do nosso casamento!!! Fizemos a festa com muito capricho, pensando nos mínimos detalhes".

Bolo de noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes - Foto: Brazil News

Bolo de noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

O vestido de Ana Hickmann para o noivado

A apresentadora Ana Hickmann oficializou seu noivado com Edu Guedes neste sábado, 14, e, para o momento especial, ela mandou fazer um vestido branco luxuoso. Em sua rede social, ela surgiu em fotos revelando o modelo que fizeram sob medida para ela.

A responsável pelo modelito foi a estilista, Letícia Manzan, que criou o look com saia mais longa na parte de trás e na frente curta. Além disso, a profissional contou à Vogue que apostou em brilho discretos por ser um evento de dia e que 100 mil pérolas foram bordadas.

"Sugeri um vestido com saia godê dupla, mais curto na frente e longo atrás, com aplicações de pérolas. Os bordados são foscos, pensados para o brilho discreto do dia, com leve transparência”, falou Letícia Manzan sobre o vestido de Ana Hickmann em declaração à revista.