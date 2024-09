Ana Hickmann choca com vestido com 100 mil pérolas para noivado com Edu Guedes

Noiva de Edu Guedes, Ana Hickmann choca ao revelar vestido escolhido para evento de oficialização de seu noivado com o apresentador; veja

A apresentadora Ana Hickmann oficializou seu noivado com Edu Guedes neste sábado, 14, e, para o momento especial, ela mandou fazer um vestido branco luxuoso. Em sua rede social, ela surgiu em fotos revelando o modelo que fizeram sob medida para ela.

A responsável pelo modelito foi a estilista, Letícia Manzan, que criou o look com saia mais longa na parte de trás e na frente curta. Além disso, a profissional contou à Vogue que apostou em brilho discretos por ser um evento de dia e que 100 mil pérolas foram bordadas.

"Sugeri um vestido com saia godê dupla, mais curto na frente e longo atrás, com aplicações de pérolas. Os bordados são foscos, pensados para o brilho discreto do dia, com leve transparência”, falou Letícia Manzan sobre o vestido de Ana Hickmann em declaração à revista.

Em entrevista à CARAS, Edu Guedes falou sobre o noivado do casal ser uma celebração intimista, em uma propriedade em Araras, no interior de São Paulo, para cerca de 50 convidados. O chef reforçou que o evento é muito mais do que um momento para comemorar, mas é um passo importante no seu relacionamento com a loira.

Com relação à ansiedade para o noivado, o apresentador declarou: "Expectativa de um coração a mil. O noivado vai muito além da celebração. É um momento muito especial no qual eu a Ana vamos firmar nosso compromisso. Nosso amor nasceu de uma longa e sincera amizade, apoio e cumplicidade. Adianto que não faltará alegria e é claro boa comida e bebida".

Edu Guedes detalha pedido de casamento que fez para Ana Hickmann

Em entrevista à CARAS, o chef entrou em detalhes sobre o pedido de casamento: "Quis fazer algo diferente. Foi um pedido diferente que começou no almoço e terminou no jantar", disse ele na ocasião. Depois de Portugal, os pombinhos passaram ainda pelas paisagens paradisíacas do Caribe.

Nas redes, a noiva de Edu compartilhou uma série de fotos do momento especial, ganhando votos de felicidades aos dois de admiradores: “Eu fico tão feliz em te ver feliz! Aproveite cada segundo dessas férias", escreveu uma fã de Ana.