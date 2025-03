Filha de Tom Cavalcante homenageia o pai em data especial: 'Inspiração'

O humorista Tom Cavalcante foi surpreendido com uma bela homenagem da filha caçula, Maria Cavalcante, em seu aniversário de 63 anos

O humorista Tom Cavalcante completou 63 anos de vida no último sábado, 8, e foi surpreendido pela filha, Maria Cavalcante, com uma bela homenagem de aniversário. Em celebração a data, a caçula do artista publicou uma sequência de fotos especiais da dupla, incluindo um registro fofíssimo de quando ela ainda era pequena.

No carrossel de cliques, Maria ainda reuniu momentos marcantes ao lado do pai, como viagens e a participação dos dois no Programa Silvio Santos, do SBT. Na legenda, a herdeira do humorista falou sobre o amor que sente pelo patriarca da família.

"Hoje é o aniversário de uma das pessoas mais importantes na minha vida, Tom Cavalcante. Te amo muito, obrigada por tudo, você é minha inspiração! Sempre serei sua princesinha", escreveu Maria Cavalcante na postagem.

Nos comentários, diversos internautas também deixaram mensagens carinhosas de felicitações a Tom Cavalvante. "Parabéns para esse gênio", desejou um seguidor. "Feliz vida! Ele que é um pai maravilhoso e um artista incrível", disse outro. "Parabéns para o paizão, que Deus o abençoe com muita saúde", falou um terceiro.

Vale lembrar que além de Maria, Tom também é pai de Ivens e Ivete, frutos da antiga união com Zélia Maria Queiroz, com quem foi casado entre 1984 e 1993. A caçula é filha do humorista com Patrícia Lamounier.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Cavalcante (@mariacavalcante)

Tom Cavalcante celebra gestação da filha

Tom Cavalcante está radiante com a notícia de que sua filha caçula, Maria Cavalcante, de 25 anos, está grávida! O humorista e apresentador será avô de uma menina.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele abriu o coração ao falar da família e se derreteu com a espera do nascimento da neta: "Avô mais feliz do mundo"; confira o bate-papo completo com o artista!

Leia também: Maria Cavalcante mostra ultrassom e revela nome da filha