Selena Gomez foi pedida em casamento com anel milionário; veja detalhes e valor

A atriz e cantora Selena Gomez vai casar! Na madrugada desta quinta-feira, 12, a artista compartilhou que foi pedida em casamento por Benny Blanco, com quem vive um relacionamento há pouco mais de um ano. Para deixar o momento ainda mais especial, ele escolheu um anel para selar o compromisso.

De acordo com o portal Daily Mail, a joia, que conta com um diamante gigante, vale ao menos US$ 1 milhão, o equivalente a aproximadamente R$ 5,94 milhões segundo a cotação atual. Uma joalheira britânica deu detalhes da peça de Selena.

O anel conta com um diamante de lapidação marquise no centro, com cerca de 8 quilates, envolto por uma faixa dourada. De acordo com a especialista, o design remonta ao século XVIII, época em que o rei Luís XV da França encomendou uma peça que representasse o sorriso de sua amante, a Marquesa de Pompadour.

Ainda conforme a especialista, o diamante central tem uma qualidade excepcional. "Eu estimaria que o anel valeria mais de US$1 milhão, dependendo das especificações precisas do diamante”.

Como Selena Gomez anunciou que está noiva?

Por meio de seu Instagram oficial, Selena compartilhou algumas fotos do momento em que ganhou um anel de diamantes belíssimo do companheiro. "Para sempre começa agora", escreveu a artista ao anunciar a novidade publicamente.

Quem é o noivo de Selena Gomez?

Mas afinal, quem é Benny Blanco? Agora noivo de Selena, Benjamin Joseph Levin tem 36 anos atualmente e é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. O companheiro da artista está por trás de grandes hits como 'Teenage Dream', de Katy Perry, e 'Tik Tok', de Kesha.

Além disso, Blanco também já trabalhou com famosos como Britney Spears, Maroon 5, BTS, Ed Sheeran, The Weeknd, Ariana Grande, Justin Bieber, Camila Cabello e a própria Selena Gomez.

