Vai casar! Selena Gomez revela que está noiva de Benny Blanco

A cantora Selena Gomez surpreendeu os fãs ao contar que o produtor musical Benny Blanco a pediu em noivado; veja detalhes do anel

Selena Gomez vai casar! A atriz e cantora surpreendeu os fãs na madrugada desta quinta-feira, 12, ao revelar em suas redes sociais que está noiva do produtor musical Benny Blanco, com quem está junto há pouco mais de um ano.

Por meio de seu Instagram oficial, Selena compartilhou algumas fotos do momento em que ganhou um anel de diamantes belíssimo do companheiro. "Para sempre começa agora", escreveu a artista ao anunciar a novidade publicamente.

Apesar de Selena Gomez e Benny Blanco se conhecerem há mais de 10 anos por questões profissionais, o casal só engatou um romance em 2023. Os rumores de que os dois estariam vivendo um affair começaram em meados de junho, mas a relação só foi assumida mesmo no dia 7 de dezembro.

Eles trabalharam juntos pela primeira vez em 2015, quando lançaram os singles 'Kill Em with Kindness' e 'Same Old Love'. Já em 2019, Selena e Benny anunciaram o novo trabalho, intitulado 'I Can't Get Enough', um feat. da cantora com Tainy e J Balvin.

Selena Gomez reage às críticas sobre seu corpo

Selena Gomez voltou a responder de forma corajosa aos comentários de body-shaming após sua aparição na estreia do filme 'Emilia Perez' no Festival de Cinema Franco-Americano em Los Angeles. Com sinceridade, a cantora e atriz não hesitou em rebater críticas sobre seu corpo, provando mais uma vez que está determinada a não se submeter aos padrões impostos pela internet e pela mídia.

Após a estreia do longa, internautas do TikTok começaram a especular sobre a escolha de Selena em posar com as mãos sobre a barriga, insinuando que ela estaria 'escondendo' o corpo. A cantora então abriu o jogo e rebateu os haters; confira detalhes!

