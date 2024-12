Quem é o noivo de Selena Gomez? Cantora foi pedida em casamento por Benny Blanco

Selena Gomez vai casar! A cantora está noiva de Benny Blanco, com quem vive uma relação desde 2023; saiba mais sobre ele

Selena Gomez vai casar! A atriz e cantora revelou na madrugada desta quinta-feira, 12, que foi pedida em casamento por Benny Blanco, com quem vive um relacionamento há pouco mais de um ano. Por meio das redes sociais, a famosa compartilhou algumas fotos do momento em que ganhou um anel de diamantes belíssimo de compromisso.

Mas afinal, quem é Benny Blanco? Agora noivo de Selena, Benjamin Joseph Levin tem 36 anos atualmente e é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. O companheiro da artista está por trás de grandes hits como 'Teenage Dream', de Katy Perry, e 'Tik Tok', de Kesha.

Além disso, Blanco também já trabalhou com famosos como Britney Spears, Maroon 5, BTS, Ed Sheeran, The Weeknd, Ariana Grande, Justin Bieber, Camila Cabello e a própria Selena Gomez.

O casal trabalhou juntos pela primeira vez em 2015, quando lançaram os singles 'Kill Em with Kindness' e 'Same Old Love'. Já em 2019, Selena e Benny anunciaram o novo trabalho, intitulado 'I Can't Get Enough', um feat. da cantora com Tainy e J Balvin.

Apesar de Selena Gomez e Benny Blanco se conhecerem há mais de 10 anos por questões profissionais, o casal só engatou um romance em 2023. Os rumores de que os dois estariam vivendo um affair começaram em meados de junho, mas a relação só foi assumida mesmo no dia 7 de dezembro.

Noivo de Selena Gomez fala sobre casamento e vontade de ter filhos

Selena Gomez e Benny Blanco estão prontos para o próximo passo. O produtor, que está junto com a cantora desde junho de 2023, afirmou que sua próxima meta pessoal é ter filhos com a estrela de 'Only Murders in the Building' e contou detalhes sobre o primeiro encontro dos dois; confira detalhes!

