Selena Gomez revela motivo ‘sombrio’ para evitar dormir em seu próprio quarto

Selena Gomez revela que não consegue mais dormir em seu próprio quarto devido a um trauma no local; entenda o motivo

Na última terça-feira, 15, Selena Gomez abriu o coração ao falar sobre sua luta com a saúde mental durante uma palestra no ‘Wondermind Mental Fitness Summit'. Durante seu depoimento, a cantora revelou que não consegue mais dormir em seu próprio quarto por associar o cômodo a um período ‘sombrio’ em sua vida pessoal.

Selena, que já compartilhou suas batalhas com a saúde emocional no documentário 'My Mind & Me', da Apple TV, revelou que passou tanto tempo no quarto enfrentando crises de ansiedade e lidando com seu transtorno de bipolaridade que, atualmente, não consegue mais dormir no cômodo e evita o espaço por conta do trauma.

“Já passei tanto tempo dentro do meu quarto que na verdade nem consigo mais dormir nele, eu o associo a tempos muito sombrios. Ser ansiosa é muito debilitante às vezes, e sim, eu não quis sair da minha cama por alguns anos, e parte disso era que eu não estava fazendo o que era necessário”, Selena relembrou o período desafiador.

Inclusive, no documentário, que foi gravado ao longo de seis anos, mostrando sua carreira enquanto lutava contra a bipolaridade e o diagnóstico de lúpus, Selena aparece frequentemente em seu quarto. Muitas das cenas mostram a cantora recebendo visitas de amigas ou resolvendo questões do trabalho diretamente de sua cama.

Além de revelar que evita o cômodo, Gomez aproveitou a palestra para contar como tem lidado com suas emoções: “Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Às vezes pode parecer que estou no dia do juízo final, mas acho que ter uma conversa positiva consigo mesma, mesmo que pareça estranho, é realmente impactante”, disse.

“E você tem que acreditar em si mesma para fazer o trabalho que realmente vai te iluminar um pouco”, aonselhou Selena, que além de cantora é uma empresária bem-sucedida e dona de uma das maiores marcas de beleza do mundo, e também se destacou como atriz em séries e filmes, como ‘Only Murders in the Building’ e ‘Emilia Perez’.

