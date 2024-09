"Pela primeira vez, vai ser pra mim", diz Ana Hickmann em prova de vestido

Ana Hickmann e Edu Guedes vão se casar em breve! E a apresentadora mostrou como foi a prova do vestido que usará no seu noivado

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes vão subir ao altar em breve e os preparativos para o casamento já estão a todo vapor. Nesta segunda-feira, 9, a apresentadora compartilhou com seus seguidores o momento em que fez a prova do vestido que vai usar no seu noivado.

No vídeo, ela mostra que foi até sua estilista para conversar sobre os detalhes de seu vestido. "Eu achei o máximo. Estou emocionada, juro. Ficou tudo muito perfeito. Estou me sentindo. Passei minha vida fotografando vestido de noiva, fotografando os vestidos mais lindos de noiva, mas nunca foi pra mim. Pela primeira vez, vai ser pra mim. Juro. Nem eu pensei que fosse ficar desse jeito. É normal ficar desse jeito? A mão está tremendo, a boca fica seca. Coração acelera. Será que ele vai gostar?", confessa Ana.

"Eu não vou dar spoiler do vestido inteiro porque é surpresa não só para vocês, mas principalmente para o meu noivo. É o meu noivado, mas o efeito vai ser tão impactante quanto no dia do casamento, com todos os detalhes. E tem mais uma coisa, gente: eu estou preparando uma surpresa para o Edu. Não é só o vestido; estou preparando algo especial para o noivado", detalhou a noiva.

Saiba detalhes da festa de noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes

Em recente entrevista ao portal Leo Dias, a loira contou que eles estão preparando uma festa de noivado. A celebração vai reunir cerca de 50 convidados em um almoço intimista, marcado para acontecer no dia 14 de setembro. “Eu queria muito reunir a nossa família e amigos próximos para celebrar esse novo momento. Estamos radiantes”, adiantou Ana.

O noivado vai ser realizado no interior de São Paulo e vai contar com decoração em tons de branco e azul. Já a noiva vai usar um vestido branco, confeccionado pela estilista Leticia Manzan. Recentemente, Ana usou os stories de seu Instagram para mostrar que foi até sua estilista para conversar sobre os primeiros detalhes de seu vestido.