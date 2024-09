Ana Hickmann e Edu Guedes deram um novo passo no relacionamento e vão subir ao altar em breve! E os preparativos para o casamento já começaram

A apresentadora Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes deram um novo passo no relacionamento e vão subir ao altar em breve! E os preparativos para o casamento já começaram. Nesta segunda-feira, 02, a noiva usou os stories de seu Instagram para mostrar que foi até sua estilista para conversar sobre os primeiros detalhes de seu vestido.

“Prova de noiva Ana Hickmann. Coração a mil”, compartilhou a profissional, que mostrou alguns tecidos. Em outra publicação, Ana aparece conversando com Letícia Manzan, enquanto analisam os panos. “Isso aqui também é muito bonito, é delicado, bem romântico”, avaliou a apresentadora. “Aí a gente poderia vir com as pérolas bordadas à mão”, sugeriu a estilista. "Dia de apresentação das rendas e prova da base do vestido. Está lindo demais!", escreveu a profissional na legenda.

Saiba detalhes da festa de noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes

Em recente entrevista ao portal Leo Dias, a loira contou que eles estão preparando uma festa de noivado. A celebração vai reunir cerca de 50 convidados em um almoço intimista, marcado para acontecer no dia 14 de setembro. “Eu queria muito reunir a nossa família e amigos próximos para celebrar esse novo momento. Estamos radiantes”, disse Ana.

O noivado vai ser realizado no interior de São Paulo e vai contar com decoração em tons de branco e azul. Já a noiva vai usar um vestido branco, confeccionado pela estilista Leticia Manzan. "Desenvolvemos um vestido leve, com muita informação de moda e uma modelagem que valoriza o corpo da Ana. Ele é cheio de texturas e promete ser combinado lindamente com a joia dos sonhos que ela planeja usar”, disse a dona da marca Manzan.

Recentemente, Edu Guedes falou de sua relação com Ana Hickmann e revelou detalhes sobre o pedido e essa nova fase do casal. E os pombinhos também posaram mostrando as alianças luxuosas em uma publicação no Instagram. Em outro momento, a loira compartilhou um vídeo em seu canal no Youtube e contou que o filho vai participar da oficialização da união.