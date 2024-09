Noivado de Edu Guedes e Ana Hickmann terá sobremesa inédita; saiba qual

A festa de noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes acontece neste sábado, 14. O chef de cozinha deu um spoiler sobre uma das sobremesas do evento

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes estão prestes a se casar, e a festa de noivado está marcada para este sábado, 14. Nesta terça-feira, 10, o chef de cozinha revelou em suas redes sociais que ele e a noiva escolheram dois novos sabores de sorvete exclusivos para a celebração.

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou: "Uma noite muito especial em família. Hoje tivemos a possibilidade de fazer dois sabores exclusivos de sorvete para o nosso noivado. Amanhã conto quais foram as escolhas da Aninha", adiantou.

Veja as fotos compartilhadas:

"Pela primeira vez, vai ser pra mim", diz Ana Hickmann em prova de vestido

Na última segunda-feira, 9, a apresentadora compartilhou com seus seguidores o momento em que fez a prova do vestido que vai usar no seu noivado. No vídeo, ela mostra que foi até sua estilista para conversar sobre os detalhes de seu look.

"Eu achei o máximo. Estou emocionada, juro. Ficou tudo muito perfeito. Estou me sentindo. Passei minha vida fotografando vestido de noiva, fotografando os vestidos mais lindos de noiva, mas nunca foi pra mim. Pela primeira vez, vai ser pra mim. Juro. Nem eu pensei que fosse ficar desse jeito. É normal ficar desse jeito? A mão está tremendo, a boca fica seca. Coração acelera. Será que ele vai gostar?", confessa Ana.

"Eu não vou dar spoiler do vestido inteiro porque é surpresa não só para vocês, mas principalmente para o meu noivo. É o meu noivado, mas o efeito vai ser tão impactante quanto no dia do casamento, com todos os detalhes. E tem mais uma coisa, gente: eu estou preparando uma surpresa para o Edu. Não é só o vestido; estou preparando algo especial para o noivado", detalhou a noiva.