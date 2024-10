Veja o buquê de noiva e as alianças de Márcia Dantas para seu casamento

A apresentadora Márcia Dantas, do programa Tá na Hora, exibe fotos de suas alianças de casamento e do buquê de noiva que usou para a cerimônia civil

A apresentadora Márcia Dantas já é uma mulher casada! Nesta sexta-feira, 25, ela oficializou o seu casamento civil com Rafael Bianco em um cartório de São Paulo. Horas depois, a comunicadora revelou os detalhes do seu grande dia.

Os noivos trocaram alianças de ouro e ela mostrou a foto dos anéis por meio das redes sociais. Além disso, ela também mostrou o detalhe do seu buquê de noiva, que foi feito com rosas brancas e folhas verdes.

Márcia usou um lindo vestido branco curto do estilista Lucas Anderi, que é o mesmo profissional que fez o vestido que ela usará na festa de casamento no sábado, 26. A cerimônia e a festa vão acontecer no interior de São Paulo. Veja mais fotos do casamento civil aqui.

