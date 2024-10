Márcia Dantas, do Tá na Hora, se casa no civil. Veja o vestido da noiva

Apresentadora do programa Tá na Hora, do SBT, Márcia Dantas celebrou seu casamento civil nesta sexta-feira, 25, em São Paulo

A apresentadora Márcia Dantas, do programa Tá na Hora, do SBT, está casada! Ela oficializou sua união com Rafael Bianco nesta sexta-feira, 25, em um cartório de São Paulo.

Nas redes sociais, a comunicadora mostrou algumas imagens do seu grande dia. Ela apareceu com um vestido branco curto estiloso e completou o visual com buquê de flores claras. Por sua vez, o noivo usou uma camisa azul e calça bege.

Logo depois do casamento civil, os noivos reuniram seus familiares em um almoço especial. A cerimônia de casamento com a festa acontecerá no sábado, 26, em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, e a noiva usará um vestido do estilista Lucas Anderi.

Márcia Dantas se casa no civil com Rafael Bianco - Foto: Reprodução / Instagram

