João Gomes e Ary Mirelle definem data do casamento! Saiba os detalhes

O cantor João Gomes e sua noiva, a influenciadora digital Ary Mirelle estão planejando oficializar a união em breve e já marcaram até mesmo a data para o casamento! De acordo com informações divulgadas pelo site Hugo Gloss, o casal vai subir ao altar no próximo dia 21 de outubro.

Os pais do pequeno Jorge estão organizando uma cerimônia na cidade de Recife, em Pernambuco, que será intimista, voltada apenas para familiares e amigos próximos.

O pedido de casamento

Vale lembrar que João Gomes pediu Ary Mirelle em casamento em novembro de 2023. Na época, a influenciadora estava grávida do filho do casal. O anúncio foi feito através das redes sociais do artista, que dividiu detalhes do momento especial e alguns dos planos para o casório.

“Nem mostrei a galera, fui dormir ontem cedo. O pedido veio, né?”, disse o cantor ao exibir sua noiva usando a nova aliança. “Veio aí. Agora você é meu esposo”, Ary surgiu visivelmente emocionada e brincou ao exibir a jóia em suas mãos.

Na época, a influenciadora também falou sobre a novidade em seu perfil no Instagram. “O pedido veio. Trocamos as alianças”, ela legendou em stories e na sequência posou com a jóia: “Linda com minha aliança”, se derreteu.

Os dois estão juntos desde dezembro de 2022, mas precisaram dar um tempo na relação em meados de abril do ano passado. Logo após a reconciliação, a influenciadora anunciou a gestação, no início de junho.

Recentemente, Ary Mirelledividiu com o público um novo momento inesquecível de suas férias em família na Europa e revelou que o filho do casal, Jorge, falou a primeira palavra aos 7 meses de vida. "Galera, Jorge aprendeu a pedir água", disse ela. "A primeira palavra não foi 'papai' nem 'mamãe', foi água. Depois mostro a vocês ele falando", acrescentou.