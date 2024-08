Ary Mirelle e João Gomes celebram o sétimo mês do filho com festa temática

Jorge, o filho e Ary Mirelle e João Gomes, ganhou uma festa com o tema do seriado 'Chaves' para comemorar seu sétimo mês

Ary Mirelle e João Gomes encantaram os seguidores das redes sociais com as fotos do mesversário do filho, Jorge. O menino completou sete meses de vida nesta sexta-feira, 16, e ganhou uma festa com o tema do seriado 'Chaves'.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, os três surgem fantasiados como os personagens do programa. A influenciadora digital está com o look de Chiquinha, o cantor de Kiko e o pequeno de Chaves.

A decoração da festa contou com várias bexigas coloridas, o cenário da vila em que os personagens moram, além do barril do Chaves. O bolo também foi decorado com todos os integrantes do seriado.

Ao mostrar os detalhes do evento, Ary citou algumas frases da atração. "Tá bom, mas não se irrite!! Vai um sanduíche de presunto aí? Kkkkkkkkk", escreveu ela na legenda. "Os pais mais animados que a criança. Feliz 7 meses, neném. Te amamos", completou ela, se declarando ao filho.

Os internautas se derreteram com o mesversário. "Ah não. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves", disse uma seguidora. "Não aguento. Acho lindo esse tema", afirmou outra. "O Chavinho mais lindo", falou uma fã.

Confira:

João Gomes aponta mudanças no relacionamento após chegada do filho

No último domingo, 11, o cantor João Gomes celebrou seu primeiro Dia dos Pais. O cantor, que é casado com a influenciadora Ary Mirelle, se tornou pai de Jorge no início do ano e, desde então, teve o relacionamento com a esposa mudado para melhor, como ele mesmo contou para Eliana durante a exibição do Fantástico.

"A gente brigava muito e aí mudou. Mudou o nosso coração e a gente consegue se entender juntos. Acho que para o meu filho o melhor que faço é ficar muito de bem com a mãe dele, que eu amo tanto. Porém, eu só entendi isso, o que era amor, quando ele chegou", avaliou o cantor em bate-papo com a apresentadora. Confira mais detalhes da entrevista!