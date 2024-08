Ary Mirelle revela primeira palavra do filho com João Gomes aos 7 meses

Que fofura! Noiva do cantor João Gomes, Ary Mirelle se mostrou surpresa ao contar qual foi a primeira palavra de Jorge, filho do casal

A influenciadora Ary Mirelle dividiu com o público um novo momento inesquecível de suas férias em família na Europa. Na noite de quarta-feira, 28, a companheira do cantor João Gomes usou as redes sociais para revelar que o filho do casal, Jorge, falou a primeira palavra aos 7 meses de vida.

Em seu Instagram oficial, Ary se mostrou surpresa ao contar que o pequeno, que está acompanhando os pais durante viagem a Roma, na Itália, não falou palavras tradicionais como ‘papai’ ou ‘mamãe’. "Galera, Jorge aprendeu a pedir água", disse ela.

"A primeira palavra não foi 'papai' nem 'mamãe', foi água. Depois mostro a vocês ele falando", acrescentou a noiva de João Gomes. Nos últimos dias, o cantor abriu o primeiro álbum de fotos de um passeio do casal com o filho em Paris.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o artista aparece sorridente com Ary Mirelle e o herdeiro. Ao fundo é possível ver a Torre Eiffel. Já na legenda, ele celebrou o período de descanso. "Meu primeiro dia de férias junto com minha família", escreveu João.

Ary Mirelle também tem aproveitado bastante cada momento das férias. Na última quinta-feira, 22, a influenciadora contou que João Gomes decidiu de última hora trocar a roupa para sair combinando o look com a amada, que usava um vestido vermelho na ocasião.

"Ele me convidou para um jantar romântico. (Mas) trocou de roupa porque falou que queria ir combinando. Olhem, minha gente, é por esse homem que sou apaixonada", derreteu-se a influencer.

Filho de João Gomes fala primeira palavra - Reprodução / Instagram

João Gomes aponta mudanças no relacionamento após chegada do filho

Em agosto deste ano, o cantor João Gomes celebrou seu primeiro Dia dos Pais. O cantor, que é casado com a influenciadora Ary Mirelle, se tornou pai de Jorge, de 7 meses, no início do ano e, desde então, teve o relacionamento com a esposa mudado para melhor, como ele mesmo contou para Eliana durante a exibição do Fantástico.

"A gente brigava muito e aí mudou. Mudou o nosso coração e a gente consegue se entender juntos. Acho que para o meu filho o melhor que faço é ficar muito de bem com a mãe dele, que eu amo tanto. Porém, eu só entendi isso, o que era amor, quando ele chegou", avaliou o cantor em bate-papo com a apresentadora.

Apesar de letras ousadas em suas canções, que trazer em alguns trechos menções ao ato sexual, João apontou que, no relacionamento com Ary, há coisas muito mais importantes e relembrou de um momento fofo; confira mais detalhes!