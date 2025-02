Isis Valverde e Marcus Buaiz listam recomedações para os convidados do casamento

Na expectativa para a segunda celebração de casamento, Isis Valverde e Marcus Buaiz definiram recomendações para o traje dos convidados; saiba quais

Isis Valverde e Marcus Buaiz já enviaram os convites do casamento! O casal, que celebrará a união no dia 3 de maio, em São Paulo, definiu orientações para os convidados. Além das exigências quanto ao dress code, os artistas ressaltaram a importância da privacidade na cerimônia.

Isis e Marcus pediram que os presentes evitem cores escuras. "Recomendamos tons suaves e cores pastéis e, por favor, evitem as cores preto e vermelho e saltos finos", ressaltou o casal. "Caprichem no visual para celebrar esse momento especial conosco!", completou.

Em seguida, a atriz e o empresário também orientaram os convidados sobre fotos e vídeos capturados durante o grande dia. “Para garantir a privacidade de todos, pedimos com carinho que NÃO TIREM FOTOS OU GRAVEM VÍDEOS DURANTE O EVENTO. Aproveitem o momento ao máximo!”, escreveram no convite.

Vale lembrar que eles já estão casados no civil. Isis e Marcus oficializaram a união no dia 24 de dezembro de 2024, na véspera do Natal, na mansão dela no Rio de Janeiro. Para a celebração, os dois usaram looks brancos. Ela surgiu com um vestido de cetim com decote em V nas costas e um adereço no cabelo feito de pérolas. Por sua vez, ele usou uma calça branca e camisa bege.

Agora, a celebração de casamento contará com a presença de amigos famosos do casal. Entre os padrinhos e madrinhas estão Thaila Ayala e Renato Góes, Mariana Ximenes, Fabrício Boliveira e a empresária Marina Morena, irmã de Preta Gil. Além disso, Isis Valverde e Marcus Buaiz convidaram o cantor Silva para uma apresentação especial na festa.

Confira fotos da primeira celebração:

Três casas!

A atriz Isis Valverde resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram na terça-feira, 28, para responder algumas curiosidades dos internautas sobre sua vida pessoal. Dentre os questionamentos, uma pessoa quis saber se ela está morando em São Paulo após seu casamento com o empresário Marcus Buaiz.

"A gente tem uma casa aqui, em Los Angeles e uma no Rio. Temos alguns pontos que a gente passa uma temporada. São Paulo, eu estou aqui porque estou rodando o meu próximo filme. E deve acabar agora no final deste mês. Aí retorno ao Rio de Janeiro", respondeu ela.

Contudo, apesar de possuir três endereços diferentes, a casa que é a base de tudo fica no Rio de Janeiro. "A nossa casa base é o Rio. Aqui é o nosso cantinho, onde a gente vem se refugir", detalhou.

