Elaine Mickely compara fotos dos casamentos dos 2 filhos

Esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely abre álbum de fotos para comparar fotos de cenas semelhantes nos casamentos dos filhos, Luigi e Luma

Esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely está radiante com a nova fase de sua família após celebrar os casamentos dos dois filhos, Luigi Cesar e Luma Cesar, com apenas 7 meses de diferença entre um e outro. Luigi se casou com Julia Vieira em julho de 2024. Enquanto isso, Luma se casou com Ed Beccle em fevereiro de 2025.

Ao rever as fotos das uniões dos filhos com seus amores, Elaine comparou as fotos de momentos semelhantes nas duas cerimônias. Ela abriu um álbum de fotos com momentos de carinho em família, a alegria dos noivos nas cerimônias e as fotos com os entes queridos.

Na legenda, ela disse: "Com apenas 7 meses de diferença entre o casamento dos nossos amores @luigicesar & @juliasaraivavieira e da @luma.cesar & @edbeccle. Nós dois, ainda estamos aqui, impactados, emocionados e absorvendo TUDOOO que vivemos… Momentos que ficarão para história, inesquecíveis e memoráveis!!! Sentimentos e emoções que literalmente invadiram os nossos corações antes, durante e depois de levá-los ao altar. A sensação é de que tudo faz valer a pena….Cumprimos a nossa principal missão como PAIS até aqui…. Educamos, ensinamos, demos valores, princípios e direcionamento sobre a importância de uma família firmada na rocha do Senhor e do amor! A palavra que fica é GRATIDÃO a Deus por tanto!!! Jesus foi o protagonista das cerimônias… Dois casamentos de jovens que transbordaram alegria, verdade, amor e a presença do Senhor, raridade nos dias de hoje! Que Jesus continue dando graça a vocês sempre!!! Desfrutem dessa linda união! Amoooo muuuito!".

Elaine Mickely reflete sobre a síndrome do ninho vazio

Esposa do apresentador Cesar Filho, Elaine Mickely viu seus dois filhos, Luigi Cesar e Luma Cesar, se casarem em menos de um ano e saírem de casa. Com isso, ela encarou de frente a síndrome do ninho vazio.

Em uma declaração nas redes sociais, Elaine garantiu que criou os filhos para que eles se casassem e formassem suas próprias famílias. Com isso, vê-los saindo de casa foi algo mais fácil. "A questão da síndrome do ninho vazio. Eu e o César estamos mais cúmplices, mais unidos, mais agarradinhos, mais namorandinho (sic) do que nunca. Então, esses dias em que a Luma está em Lua de Mel, nós estamos mais unidos do que nunca. E isso é tão importante, trazer esse equilíbrio para o casamento, em que você e o seu marido são felizes sem precisar se preencher somente com a presença dos filhos. Sem precisar se preencher somente com aquela alegria, com aquele movimento que os filhos trazem. Vocês precisam criar esse hábito, esse cotidiano feliz e alegre entre os casais, para quando os filhos saírem, vocês estarem fortalecidos para isso", disse ela.

