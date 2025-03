Grande Rio aponta erro na apuração e entra com pedido de revisão das notas

A bateria da escola de samba carioca Grande Rio ficou atrás da campeã Beija-Flor por um décimo e agora questiona inconsistência em plenária

A Grande Rio anunciou nesta quinta-feira, 6, que entrou com um pedido de revisão dos resultados das escolas de samba do Rio de Janeiro no carnaval 2025 . Após a apuração das notas anunciar a Beija-Flor como a grande campeã nesta quarta-feira, 5, a agreamição questiona inconsistência em plenária . As informações são do Portal LeoDias.

A diretoria da escola aponta notas divergentes sobre o título da campeã, enquanto a Liga diz que houve apenas um erro de digitação. A informação na tabela do site da Liesa é diferente do anunciado na apuração.

Na tabela, havia três notas 10 e uma 9.9 – diferente do que foi lido pelo locutor Jorge Perlingero na Cidade do Samba, dois 9.9 e dois 10. A diferença consta na nota da jurada Geiza Carvalho.

Sendo a nota mais baixa descartada, se a escola levasse só um 9.9, ele não seria computado. Com isso, a Grande Rio somaria 30 pontos no quesito e dividiria o título com a Beija-Flor, ambas com 270 pontos no total.

Beija-Flor é a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, 5, a Beija-Flor conquistou o seu 15º título de vencedora . Neste ano, a escola se despediu do sambista Neguinho da Beija-Flor, que anunciou que vai se aposentar do carnaval.

"Vamos comemorar, encerrei com chave de ouro. Deus foi muito bom! Vamos festejar! Vocês merecem. A comunidade é a estrela de qualquer escola de samba. Pode comemorar Nilópolis", disse após a apuração.

O samba-enredo de 2025 foi Laíla de Todos os Santos, no qual cantaram a história do diretor de carnaval Laila, que morreu em 2021, para manter viva a história de um dos pilares da agremiação. Confira!

Leia também: Escolas de samba do RJ somam multa exorbitante por infringirem regras no Carnaval