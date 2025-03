Na companhia de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha publica foto rara em família

Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha encantou os seguidores ao apresentar o afilhado em foto rara nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 6, Túlio Gadêlha atualizou as redes sociais com uma foto rara em família . Namorado de Fátima Bernardes, o deputado posou com a amada e o afilhado, Luan, filho de seu irmão, Helder com a cunhada, Flora, que também apareceram nos registros.

"E esse é Luan, nosso afilhadinho. Filho do meu irmão Helder com minha cunhada Flora.", escreveu ele na legenda da publicação, em que posou ao lado do bebê e da família.

E nos comentários, choveram elogios. "Lindinho! Deus abençoe vocês e o afilhado também!", declarou uma seguidora. "Que bebê risonho! Parabéns aos pais, ele é muito lindo!!", ressaltou outra. "Ele parece tá muito feliz com os dindos", elogiou mais uma.

Vale lembrar que Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha estão juntos há sete anos. No dia 2 de novembro, eles completaram mais um ano de relacionamento e a apresentadora falou sobre a data especial. "Sete anos juntos. O tempo passa rápido, né? Por aqui, nosso amor só cresce e se fortalece. E a gente é muito grato a todo mundo que torce por nós", escreveu na legenda ao compartilhar cliques dos dois juntos, usando roupas brancas

Surpresa

Recentemente, a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes foi surpreendida pelo namorado, o político Túlio Gadelha. Ao chegar de viagem, ela foi recebida pelo amado, com quem está há sete anos, e ganhou uma surpresa superfofa.

Nas redes sociais, Túlio compartilhou um vídeo mostrando os momentos antes da chegada de Fátima. "O voo de Fátima atrasou, e cá estou eu esperando por ela. Acho que tive uma ideia", disse ele. Em seguida, ele vai até uma máquina de pegar pelúcias e consegue pescar um unicórnio cor-de-rosa.

A apresentadora logo passa pelo portão de desembarque do aeroporto e sorri ao ver o namorado. Ao encontrá-lo, fica feliz com o mimo que ele trouxe. "Que sorte a nossa", escreveu Túlio na legenda. Assista!

