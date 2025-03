Mãe de João Gabriel dá opinião sincera sobre envolvimento do filho com Thamiris

Marcia Siqueira, mãe de João Gabriel, opinou sobre o envolvimento do filho com Thamiris, e falou sobre a affair dele fora do BBB 25

Thamiris e João Gabriel deitaram juntos na cama de casal do Quarto Nordeste após a festa da líder Vitória Strada e se beijaram e movimentam o edredom por alguns minutos durante a madrugada desta quinta-feira, 6.

Em entrevista ao site gshow, Marcia Siqueira, mãe do salva-vidas de rodeio, deu sua opinião sincera sobre o envolvimento do filho com a nutricionista e confessou que não aprova os dois juntos. "Para ser sincera, não gostei", revelou.

"Acho que Thamiris fez isso mais para formar casal. Fiquei surpresa. Penso eu que foi mais movimento pós-festa", afirmou, ela, que acredita que um romance pode acabar atrapalhando o jogo do herdeiro. "Não será um ponto positivo", avaliou.

João Gabriel tem uma affair fora da casa do BBB 25, e a mãe do rapaz afirmou que ainda não conversou com a moça, que não teve a identidade revelada, sobre o ocorrido. "Até o momento, não tive oportunidade de falar com ela, porém isso é algo pra ser resolvido pelos dois, não cabe a mim", ressaltou.

Marcia ainda disse que sua torcida é para que o herdeiro tenha um bom relacionamento, independente de quem ele escolher. "Lógico que torço para que tenha um relacionamento bom e que seja com ele quiser. Não posso opinar sobre isso."

Pai de João Gabriel diz se aprova aproximação do brother com Thamiris

Na madrugada desta quinta-feira, 6, após a festa da líder Vitória Strada, no BBB 25, os participantes Thamiris e João Gabriel protagonizaram o terceiro beijo da temporada em um dos quartos do confinamento. De olho nas atitudes do filho dentro da casa, Fábio Castro, pai dos gêmeos, falou sobre o momento.

Em entrevista ao portal gshow, ele contou que vê o beijo como "só um momento" entre os confinados. Ele contou ainda o que acha de uma possível relação: "Eu não aprovo a aproximação deles". O pai do goiano também comentou que acredita que a relação não deve influenciar no jogo. "Espero que não impacte em nada". Saiba mais!

